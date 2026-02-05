Anderlecht le regretterait presque : un ex-coach est présent au stade (et pas pour y postuler)

On a pu apercevoir une tête connue au Lotto Park ce jeudi, venue assister à la demi-finale entre le RSCA et l'Antwerp : Brian Riemer. Rappelons-le : l'ex-coach des Mauves est sélectionneur du Danemark.

Les supporters d'Anderlecht ont pu avoir la surprise de croiser une tête chauve bien connue dans les travées du Lotto Park, ce jeudi : Brian Riemer, l'ancien entraîneur du Sporting de 2022 à 2024, est présent au stade pour assister à la demi-finale entre les Mauves et l'Antwerp.

Inutile de spéculer sur une éventuelle arrière-pensée de la part du Danois maintenant que le poste d'entraîneur est vacant : Riemer est bien sûr le sélectionneur du Danemark, avec lequel il tentera dans quelques semaines de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026.

Un oeil sur Hey, pas sur Edward Still

On suppose donc qu'en plus de rendre visite à son ancien employeur, où il connaît certainement encore beaucoup de monde malgré les changements multiples dans l'organigramme depuis, Brian Riemer en profite pour jeter un oeil au match de Lucas Hey, qui n'a encore jamais été sélectionné.

Brian Riemer a-t-il croisé des supporters lui disant qu'ils ont peut-être été trop dur avec lui à l'époque ? Nous n'irons probablement pas jusque là, mais c'est un fait : le RSC Anderlecht ne va pas mieux qu'au moment de son licenciement, en septembre 2024.

Depuis lors, Anderlecht a connu trois entraîneurs : David Hubert, dont l'intérim est devenu permanent ; Besnik Hasi, licencié dimanche dernier ; et désormais Edward Still, qui dirigera les Mauve & Blanc pour quelques rencontres en attendant le futur T1...