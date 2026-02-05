Edward Still ne veut pas tout voir en noir : "Nous avons pris confiance ce soir"

Battu 0-1 à la maison pour sa grande première en tant que T1 intérimaire d'Anderlecht, Edward Still préférait voir le verre à moitié plein.

Anderlecht a montré de meilleures choses que dimanche passé à Sclessin, ce qui n'est pas bien compliqué. Difficile de savoir où est la patte Edward Still dans ce constat, d'autant que malgré cette bonne entame, les Mauves se sont retrouvés menés et ont fini le match à 9.

“C'était un match très intense avec beaucoup de pression de la part des deux équipes”, a analysé Still. “Seulement, notre vitesse de balle était trop faible et nous n'avons pas gagné assez de seconds ballons. Dans la dernière zone, nous étions bien présents, mais nous n'avons pas concrétisé", regrette-t-il ensuite.

Edward Still a vu du positif à Anderlecht

L'efficacité faisait en effet cruellement défaut. "Nous avons eu des occasions pour inscrire au moins un but, notamment via Saliba et Bertaccini. On peut même gagner ce match 2-0 si on regarde le nombre d'occasions que nous avons eues", pointe Still avec optimisme. "Ce soir, nous avons pris en confiance".

“Nous avons été très bons pendant vingt à vingt-cinq minutes en deuxième mi-temps, mais ensuite il y a eu ces cartons rouges. Verschaeren est très bien monté au jeu et a apporté une énergie supplémentaire à l'équipe", continue le coach par intérim, qui n'a pas voulu épiloguer sur les deux cartes rouges.

Lire aussi… 🎥 Bienvenue au Lotto Park : la très vilaine rouge de Moussa Diarra pour sa première à la maison›

"Je trouve le deuxième carton jaune de Sardella un peu léger. Concernant le carton rouge de Diarra, il n'y a pas grand chose à dire. Nous nous sommes bien battu à 9 et Colin Coosemans a été fantastique". Heureusement, car avec un retard de plus d'un but, on voit mal ce qu'aurait pu espérer Anderlecht au moment d'aller au Bosuil...