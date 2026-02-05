Jusqu'à 4000 euros par point : les primes de victoire des grands clubs belges dévoilées

Photo: © photonews

Dans le Voetbalpodcast du Laatste Nieuws, les primes de match des grands clubs belges ont été révélées. Comme on pouvait s'y attendre, le Club de Bruges fait partie des meilleurs payeurs.

À Anderlecht, les titulaires perçoivent actuellement 1.000 euros brut par point. En cas de victoire, ils empochent donc 3.000 euros. L'Antwerp applique un système similaire, quel que soit le joueur. Même pour des cadres comme Thorgan Hazard.

Du côté du Club de Bruges, on est au-dessus : la prime standard s'élève à 2.000 euros par point pour les titulaires, tandis que deux cadres expérimentés touchent carrément 4.000 euros par point. Les remplaçants reçoivent évidemment une part plus réduite.

L'Union a plus d'un bonus dans son sac

La Gantoise paie le moins : 500 euros par point pour la plupart des joueurs. Seules quelques exceptions, comme certains transferts estivaux, bénéficient de 1.000 euros par point. L'Union se situe un peu plus haut avec 700 euros par point, mais a mis en place un système de bonus malin : des primes doublées sont accordées après deux victoires consécutives.

Le KRC Genk verse 1.500 euros par point à la majorité de ses joueurs. À Saint-Trond, la prime dépend du classement : en bas de tableau, cela rapporte 300 euros par point, au milieu 500 euros, et dans le top 6, 700 euros.

Lire aussi… Edward Still ne veut pas tout voir en noir : "Nous avons pris confiance ce soir"
La saison exceptionnelle des Canaris rapportera donc gros aux joueurs. Le groupe négociera-t-il des primes revues à la hausse avant les Playoffs 1 ? Comme dans les autres clubs, le conseil des joueurs devrait se réunir avec la direction.

