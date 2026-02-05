Prêté huit fois...sans avoir joué en Belgique : le joueur le plus insaisissable du royaume nous quitte encore

Photo: © photonews

Filip Krastev reste l'un des dossiers les plus étonnants du football belge. Le milieu de terrain est sous contrat avec Lommel depuis des années, mais n'y a jamais joué et est à nouveau prêté.

La carrière de Filip Krastev devient chaque année une illustration plus remarquable de ce que le football moderne peut avoir d'absurde. Le milieu offensif est sous contrat avec Lommel depuis des années, mais n'y a pas disputé la moindre minute. Il est prêté à une nouvelle équipe quasiment tous les six mois.

Krastev est un Bulgare de 24 ans que Lommel a arraché en 2020 à Slava Sofia pour 2,3 millions d'euros. Il a aussitôt été prêté à ce même club. Par la suite, il est revenu à Lommel, mais a passé plus de temps dans le hall des départs de Zaventem que dans le Soeverein Stadion.

Les supporters de Lommel le verront-ils un jour en action ?

Entre-temps, il a ainsi été prêté à Troyes, au SC Cambuur, au Levski Sofia, à Los Angeles, au PEC Zwolle et à Oxford United. En ajoutant le Slava Sofia, cela fait sept clubs. Désormais, un huitième vient s'ajouter à la liste.

Lommel et Oxford (où Krastev ne jouait plus) ont en effet trouvé un accord pour mettre fin de manière anticipée au prêt de du joueur, qui terminera la saison en première division turque, à Göztepe, actuel quatrième du championnat.

Le directeur sportif Jeffrey van As s'en est expliqué : "Filip a montré une belle progression ces dernières années, ce qui nous faisait voir la Championship comme une étape intéressante pour lui. Après une évaluation approfondie, nous sommes toutefois arrivés à la conclusion qu'il est préférable pour toutes les parties que Filip rejoigne un autre club. Göztepe occupe actuellement la quatrième place et reste pleinement en lice pour une qualification européenne. Nous sommes curieux de voir comment Filip va s'exprimer dans cet environnement".

Commentaire
Lommel SK
Göztepe
Filip Yavorov Krastev

