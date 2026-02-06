Une situation étrange : écarté par son club saoudien il y a peu, Matteo Dams... a déjà fait son retour

Mis à l'écart par son club en fin de mercato, Matteo Dams a joué les 65 premières minutes de la rencontre entre Al-Ahli, deuxième du championnat saoudien, et Al-Hazem, ce jeudi. Un retour surprise pour le Diablotin.

Alors qu'il commençait à faire son trou dans le championnat néerlandais, le Diablotin Matteo Dams a quitté le PSV Eindhoven l'hiver dernier pour rejoindre l'Arabie saoudite et Al-Ahli. Un choix purement financier, ce qu'il n'a jamais caché. "Quand j'ai entendu le salaire proposé, j'ai éclaté de rire", reconnaissait-il il y a quelques mois.

Une véritable mine d'or financière, mais sur le plan sportif, Matteo Dams n'avait joué, jusqu'à hier, que trois matchs de championnat cette saison et n'avait plus foulé la pelouse en match officiel depuis fin décembre. Une année seulement après son arrivée, un départ en janvier lui semblait promis.

En effet, en fin de mercato, Al-Ahli avait écarté le joueur de 21 ans du noyau A, puisqu'il était excédentaire et que la ligue saoudienne n'autorise qu'un certain nombre de joueurs étrangers par équipe. Cependant, le club n'a pas su recruter les profils souhaités... et Matteo Dams n'a pas trouvé de point de chute.

Retour surprise de Matteo Dams avec Al-Ahli

Selon Het Nieuwsblad, le Panathinaikos a été le seul à formuler un intérêt concret, tandis que des prises de renseignements seraient venues d'Allemagne et de Turquie. Son transfert ne s'est donc pas concrétisé, et Matteo Dams n'avait plus qu'une solution : se battre pour sa place.

Lire aussi… Une prison dorée : Matteo Dams écarté par son club en Arabie Saoudite ›

Son entraîneur Matthias Jaissle lui a en tout cas envoyé un sacré message, puisqu'il a été titularisé à la surprise générale ce jeudi pour la réception d'Al-Hazem. Dams a joué les 65 premières minutes de la rencontre aux côtés d'Edouard Mendy, Franck Kessié, Riyad Mahrez ou encore Ivan Toney. Deuxième au classement, Al-Ahli s'est imposé 2-0, et Matteo Dams semble revenu dans les plans du club.