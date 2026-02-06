Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/02: Englebert - Van Den Bosch - Murillo - Agbadou

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Englebert - Van Den Bosch - Murillo - Agbadou

Amir Murillo (ex-Anderlecht) a trouvé son nouveau club et signe en même temps qu'un autre ancien de Pro League

Besiktas frappe encore dans les dernières heures du mercato en signant deux anciens joueurs de notre Pro League. Emmanuel Agbadou est déjà arrivé en Turquie, tandis qu'Amir Murillo est en approche. (Lire la suite)