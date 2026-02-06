Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/02: Englebert - Van Den Bosch - Murillo - Agbadou

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Englebert - Van Den Bosch - Murillo - Agbadou

Amir Murillo (ex-Anderlecht) a trouvé son nouveau club et signe en même temps qu'un autre ancien de Pro League

Besiktas frappe encore dans les dernières heures du mercato en signant deux anciens joueurs de notre Pro League. Emmanuel Agbadou est déjà arrivé en Turquie, tandis qu'Amir Murillo est en approche. (Lire la suite)

Le transfert est déjà conclu, mais se matérialisera pendant l'été : Zeno Van den Bosch va quitter l'Antwerp gratuitement en fin de saison pour rejoindre l'Union Berlin. Une situation qui ne plaît absolument pas aux Anversois. (Lire la suite)

Gaëtan Englebert pourrait-il quitter le RFC Liège pour un projet plus ambitieux ? Sa réponse sans équivoque

Gaëtan Englebert est plus que jamais aux manettes du RFC Liège. Et il semble toujours aussi investi dans le projet. (Lire la suite)


