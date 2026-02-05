Cinq millions promis l'été dernier...et toujours rien : le transfert d'un ancien espoir belge fait polémique

L'été dernier, Kazeem Olaigbe a quitté Rennes pour Trabzonspor, contre un montant estimé à cinq millions d'euros. Mais les Bretons attendent toujours leur dû.

Ces derniers mois, Trabzonspor a sorti le chéquier pour plusieurs anciennes têtes connues du championnat belge : Denis Dragus (1,70 million d'euros), Cihan Canak (2 millions) ou encore Kazeem Olaigbe (5 millions) ont notamment convaincu le club turc d'investir en eux.

Aujourd'hui, les deux premiers cités ont temporairement quitté Trabzon pour être prêtés et gagner du temps de jeu. Olaigbe devrait connaître le même sort, la direction a trouvé un accord pour un séjour en location à Konyaspor.

Trabzonspor pas pressé de payer

Mais plus que cette opération, c'est son transfert de l'été dernier qui fait toujours parler. L'Equipe rapporte en effet que Rennes n'a toujours pas touché le moindre centime sur les cinq millions négociés.

Les négociations avaient abouti sur un transfert en plusieurs tranches. Le premier versement estimé à 1,7 million d'euros aurait dû être effectué durant l'automne. Sauf que malgré plusieurs relances, le Stade Rennais n'a toujours pas vu la couleur de son argent.



Les dirigeants bretons auraient justement préféré oublier le dossier : Olaigbe n'avait pas réussi à s'imposer comme titulaire à Rennes (trois titularisations), ce qui lui avait valu un départ de six mois, alors que l'ancien du Cercle de Bruges avait initialement signé jusqu'en 2030.