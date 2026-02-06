Sale soirée pour les recrues d'Anderlecht : il va falloir s'en remettre

Edward Still avait titularisé Moussa Diarra dans l'axe de la défense ce jeudi, et le défenseur français a pris un carton rouge... qui a forcé Coba Da Costa, à peine monté, à ressortir.

On ne pouvait pas forcément tirer de conclusions après son premier match dans le contexte très compliqué du Clasico, et Moussa Diarra y avait été assez discret à ce poste de back gauche qui n'est pas forcément son meilleur. Mais après cette demi-finale aller de Coupe de Belgique, un constat s'impose : Anderlecht n'a pas transféré un poète.

Des interventions musclées, des ballons dégagés en tribune et une attitude rageuse qui rappelle Marcin Wasilewski - ou, plus récemment, Jan-Carlo Simic : Diarra est un roc, qui n'a franchement pas disputé un mauvais match (dans son style), surtout aux côtés d'un Lucas Hey naturellement plus discret.

Mais il devra peut-être tempérer ses ardeurs. Son geste violent après s'être fait prendre de vitesse par Marwan Al-Sahafi n'avait pas lieu d'être, et même son entraîneur n'a pas pu faire autre chose que le reconnaître : le carton rouge était indiscutable. Ca fait mauvais genre de la part d'un garçon amené pour rassurer l'arrière-garde anderlechtoise.

Coba Da Costa sacrifié : il a très bien compris

L'autre petit nouveau qui a fait connaissance avec le Lotto Park ce jeudi, c'est Coba Da Costa, arrivé avec la lourde tâche de remplacer Nilson Angulo. En l'occurence, il est monté au jeu sur le flanc droit, et on serait bien en mal de le juger sur les... 20 minutes de jeu dont il a disposé.

Non pas que Da Costa soit monté à 20 minutes du terme, non ; il est entré juste après l'heure de jeu... mais est ressorti après que Moussa Diarra ait été exclu. Un sacrifice tactique inévitable. Da Costa a été applaudi par les supporters devant lesquels il est passé en sortant. "Il n'était pas trop affecté car il sait bien que c'est une situation exceptionnelle. On était tous là pour lui de toute façon", résumait Nathan Saliba après la rencontre, assurant qu'il avait déjà pu voir tout le talent de l'Espagnol à l'entraînement.



Edward Still aura certainement eu des mots de réconfort à l'intention de son nouvel ailier après ce premier passage éclair sur le terrain. Au vu du déficit de créativité du RSC Anderlecht, il aura de toute façon bien vite l'occasion de se montrer.