🎥 "Diarra est stupide et dangereux" : le commentateur de DAZN se lâche après l'exclusion de l'Anderlechtois

Arrivé cet hiver pour renforcer la défense d'Anderlecht, Moussa Diarra a été exclu dès son premier match à domicile, ce jeudi soir contre l'Antwerp, pour une semelle grossière.

Cet hiver, le Sporting d'Anderlecht a annoncé l'arrivée de Moussa Diarra pour renforcer son secteur défensif. Déjà pas vraiment auteur d'une grande prestation lors du Clasico, le Malien a commis une erreur particulièrement grossière face à l'Antwerp, ce jeudi soir en demi-finale aller de la Coupe de Belgique.

Quinze petites minutes avant la fin de la rencontre, le défenseur central a été l'auteur d'une semelle grossière sur Marwan Al-Sahafi, qui lui a logiquement valu une carte rouge. Anderlecht a donc terminé la rencontre à neuf, après l'exclusion préalable de Killian Sardella.

Commentateur de la rencontre sur DAZN pour le nord du pays, Peter Vandenbempt s'est lâché, dans le direct, sur la nouvelle recrue d'Anderlecht. "Diarra a poursuivi Al-Sahafi, et juste au moment où De Cat est arrivé, il l'a taclé. Visser a vu le choc sur son tendon d'Achille. Un carton rouge justifié. Quelle stupidité et quelle maladresse !"

Peter Vandenbempt ne mâche pas ses mots concernant Moussa Diarra

"Visser a tout à fait raison. Que se passe-t-il au Lotto Park ? Incroyable, Diarra est vraiment stupide et dangereux. Je le croyais pourtant à fond dans le match. Maintenant, il va faire des câlins à tous ses coéquipiers, c'est ridicule", s'est exclamé le commentateur.

Une réaction assez étrange de Diarra, qui est donc allé saluer, et presque consoler, ses coéquipiers après son exclusion. L'Antwerp s'est finalement imposé 0-1 et a pris une option sur la finale de la Coupe. "La situation se complique bien fort pour les Mauves", a conclu Peter Vandenbempt.



