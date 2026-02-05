Charleroi n'a pas peur du Parc Duden : "L'Union aussi nous appréhende, ça s'est vu"

Sortir d'un 0-0 contre l'Union avec des regrets, c'est la preuve que quelque chose est en train de changer à Charleroi. Kevin Van den Kerkhof veut que l'équipe affiche un visage conquérant jusqu'au bout.

Comme c'est le cas depuis pratiquement toute la saison, aucun trentenaire ne figurait sur la feuille de match du Sporting. Le joueur le plus âgé, banc compris ? Kevin Van den Kerkhof. Du haut de ses 29 ans, le latéral prêté par Metz a encore assumé le rôle de leader.

Il avait déjà pris la parole devant le groupe à plusieurs reprises, notamment contre le Standard, et a encore une fois donné de la voix pour donner un supplément d'âme à ses troupes. À l'issue de la rencontre, il était partagé entre deux sentiments.

"On est un peu déçus parce qu'on voulait gagner ce match devant nos supporters, on sentait qu'il y avait la possibilité de le faire. D'ailleurs on a poussé en fin de match, mais c'est dur de mettre un but à l'Union : il y a toujours un joueur pour mettre le pied et te contrer. Mais rien n'est fait, tout reste à jouer pour le retour. Il faudra aller là-bas avec la force d'y croire", explique-t-il à notre micro.

La confiance, ça change tout

Lors du dernier match entre les deux équipes, le premier d'Hans Cornelis comme T1, Charleroi avait marqué dans le temps additionnel mais avait déjà dû se contenter d'un partage, le VAR ayant annulé le but de Cheick Keita. Hier, ce sont encore les Zèbres qui ont joué pour la victoire dans les dernières minutes.

"Il n'y a aucun complexe. Les autres équipes nous redoutent aussi. On a montré ces dernières semaines qu'on pouvait battre tout le monde. L'Union aussi nous appréhende, ça s'est vu", confirme Van den Kerkhof. La manche retour de la semaine prochaine s'annonce chaude.