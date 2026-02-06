Agent Kevin De Bruyne : le Diable Rouge pousse pour le transfert d'un ancien coéquipier au Napoli

Blessé depuis la fin octobre, Kevin De Bruyne n'a pratiquement pas joué depuis son arrivée au Napoli. Le Diable Rouge reste toutefois très actif en coulisses, notamment pour tenter de recruter d'anciens coéquipiers.

Titulaire lors de sept des huit premières journées de Série A, ainsi qu'à trois reprises en Ligue des Champions, Kevin De Bruyne avait bien commencé son aventure au Napoli et avait même déjà inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives.

Cependant, le Diable Rouge s'est occasionné une déchirure du muscle fléchisseur de la jambe à la fin du mois d'octobre et n'a pas encore fait son retour. Celui-ci pourrait même ne pas intervenir avant la trêve internationale du mois de mars.

En pleine revalidation, le joueur de 34 ans reste toutefois très actif en coulisses... notamment pour tenter de recruter d'anciens coéquipiers au Napoli. D'autant que l'un d'eux est actuellement libre de tout contrat.

Kevin De Bruyne pousse pour faire venir Raheem Sterling au Napoli

Selon les informations du Sun, le Napoli serait en effet en discussions avec Raheem Sterling, qui a résilié son contrat d'un commun accord avec Chelsea la semaine dernière. L'ailier anglais de 31 ans cherche à se relancer, et Kevin De Bruyne serait un point central des discussions entre le joueur et le club italien.



Il faut dire que les internationaux belge et anglais ont commencé ensemble leur aventure à Manchester City, en 2015, et ont évolué ensemble pendant sept saisons avant que Sterling ne prenne la route de Londres. The Sun explique donc que Kevin De Bruyne pousse pour que son ancien coéquipier débarque dans le sud de l'Italie, mais que les revendications salariales de l'Anglais pourraient être un frein aux négociations.