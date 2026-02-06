Agent Kevin De Bruyne : le Diable Rouge pousse pour le transfert d'un ancien coéquipier au Napoli

Agent Kevin De Bruyne : le Diable Rouge pousse pour le transfert d'un ancien coéquipier au Napoli
Photo: © photonews
Deviens fan de Napoli! 271

Blessé depuis la fin octobre, Kevin De Bruyne n'a pratiquement pas joué depuis son arrivée au Napoli. Le Diable Rouge reste toutefois très actif en coulisses, notamment pour tenter de recruter d'anciens coéquipiers.

Titulaire lors de sept des huit premières journées de Série A, ainsi qu'à trois reprises en Ligue des Champions, Kevin De Bruyne avait bien commencé son aventure au Napoli et avait même déjà inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives.

Cependant, le Diable Rouge s'est occasionné une déchirure du muscle fléchisseur de la jambe à la fin du mois d'octobre et n'a pas encore fait son retour. Celui-ci pourrait même ne pas intervenir avant la trêve internationale du mois de mars.

En pleine revalidation, le joueur de 34 ans reste toutefois très actif en coulisses... notamment pour tenter de recruter d'anciens coéquipiers au Napoli. D'autant que l'un d'eux est actuellement libre de tout contrat.

Kevin De Bruyne pousse pour faire venir Raheem Sterling au Napoli

Selon les informations du Sun, le Napoli serait en effet en discussions avec Raheem Sterling, qui a résilié son contrat d'un commun accord avec Chelsea la semaine dernière. L'ailier anglais de 31 ans cherche à se relancer, et Kevin De Bruyne serait un point central des discussions entre le joueur et le club italien.


Il faut dire que les internationaux belge et anglais ont commencé ensemble leur aventure à Manchester City, en 2015, et ont évolué ensemble pendant sept saisons avant que Sterling ne prenne la route de Londres. The Sun explique donc que Kevin De Bruyne pousse pour que son ancien coéquipier débarque dans le sud de l'Italie, mais que les revendications salariales de l'Anglais pourraient être un frein aux négociations.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Napoli
Kevin De Bruyne
Raheem Shaquille Sterling

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/02: De Bruyne - Sterling - Penders

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/02: De Bruyne - Sterling - Penders

12:40
Officiel : Diable Rouge en 2018 et libre depuis le 1er janvier, Anthony Limbombe a trouvé un nouveau défi

Officiel : Diable Rouge en 2018 et libre depuis le 1er janvier, Anthony Limbombe a trouvé un nouveau défi

12:20
🎥 "Diarra est stupide et dangereux" : le commentateur de DAZN se lâche après l'exclusion de l'Anderlechtois

🎥 "Diarra est stupide et dangereux" : le commentateur de DAZN se lâche après l'exclusion de l'Anderlechtois

12:00
Il surfait pourtant sur une bonne vague : très mauvaise nouvelle pour Alessio Castro-Montes à Cologne

Il surfait pourtant sur une bonne vague : très mauvaise nouvelle pour Alessio Castro-Montes à Cologne

11:30
"C'est très frustrant" : Joseph Oosting content, mais pas trop, après la victoire de l'Antwerp à Anderlecht

"C'est très frustrant" : Joseph Oosting content, mais pas trop, après la victoire de l'Antwerp à Anderlecht

11:00
"Ils jouent un rôle essentiel" : des nouvelles de Thomas Foket et Mats Rits, restés à Anderlecht cet hiver

"Ils jouent un rôle essentiel" : des nouvelles de Thomas Foket et Mats Rits, restés à Anderlecht cet hiver

10:30
Mike Penders sur le départ de Strasbourg... et remplacé par un autre Belge ?

Mike Penders sur le départ de Strasbourg... et remplacé par un autre Belge ?

10:00
Cristiano Ronaldo en grève et fermement recadré par la Saudi Pro League : "Personne ne peut faire ça"

Cristiano Ronaldo en grève et fermement recadré par la Saudi Pro League : "Personne ne peut faire ça"

09:30
Enzo Scifo de retour sur le devant de la scène à la RAAL La Louvière ? "Ce serait bête de ne pas l'inclure"

Enzo Scifo de retour sur le devant de la scène à la RAAL La Louvière ? "Ce serait bête de ne pas l'inclure"

09:00
Amir Murillo (ex-Anderlecht) a trouvé son nouveau club et signe en même temps qu'un autre ancien de Pro League

Amir Murillo (ex-Anderlecht) a trouvé son nouveau club et signe en même temps qu'un autre ancien de Pro League

08:40
Estimé à 8 M€, il quittera l'Antwerp gratuitement et connaît déjà sa destination : "Ce n'est pas sa faute"

Estimé à 8 M€, il quittera l'Antwerp gratuitement et connaît déjà sa destination : "Ce n'est pas sa faute"

08:20
Trois générations de Vanheusden à Sclessin : "Le plus difficile, ça a été de lui annoncer que j'arrêtais"

Trois générations de Vanheusden à Sclessin : "Le plus difficile, ça a été de lui annoncer que j'arrêtais"

08:00
Sale soirée pour les recrues d'Anderlecht : il va falloir s'en remettre

Sale soirée pour les recrues d'Anderlecht : il va falloir s'en remettre

07:20
1
Une situation étrange : écarté par son club saoudien il y a peu, Matteo Dams... a déjà fait son retour

Une situation étrange : écarté par son club saoudien il y a peu, Matteo Dams... a déjà fait son retour

07:40
Un ancien flop du Standard revit grâce à Ronny Deila : "On sent que quelque chose a changé"

Un ancien flop du Standard revit grâce à Ronny Deila : "On sent que quelque chose a changé"

07:00
Gaëtan Englebert pourrait-il quitter le RFC Liège pour un projet plus ambitieux ? Sa réponse sans équivoque

Gaëtan Englebert pourrait-il quitter le RFC Liège pour un projet plus ambitieux ? Sa réponse sans équivoque

06:30
Edward Still ne veut pas tout voir en noir : "Nous avons pris confiance ce soir"

Edward Still ne veut pas tout voir en noir : "Nous avons pris confiance ce soir"

23:40
1
"J'ai pris le téléphone du kiné" : Zinho Vanheusden raconte le jour où tout s'est arrêté

"J'ai pris le téléphone du kiné" : Zinho Vanheusden raconte le jour où tout s'est arrêté

23:40
La crise est bel et bien là : Anderlecht termine... à 9 et s'incline face à l'Antwerp

La crise est bel et bien là : Anderlecht termine... à 9 et s'incline face à l'Antwerp

22:30
Pocognoli a tout tenté, en vain : Monaco rechute au pire moment

Pocognoli a tout tenté, en vain : Monaco rechute au pire moment

23:20
🎥 Bienvenue au Lotto Park : la très vilaine rouge de Moussa Diarra pour sa première à la maison

🎥 Bienvenue au Lotto Park : la très vilaine rouge de Moussa Diarra pour sa première à la maison

23:00
Absent de l'antenne pendant dix jours : Philippe Albert revient de loin

Absent de l'antenne pendant dix jours : Philippe Albert revient de loin

22:20
Jusqu'à 4000 euros par point : les primes de victoire des grands clubs belges dévoilées

Jusqu'à 4000 euros par point : les primes de victoire des grands clubs belges dévoilées

22:00
Anderlecht le regretterait presque : un ex-coach est présent au stade (et pas pour y postuler)

Anderlecht le regretterait presque : un ex-coach est présent au stade (et pas pour y postuler)

21:20
2
"S'il avait pu emmener un deuxième adjoint..." : Hans Cornelis était très proche d'échapper à Charleroi

"S'il avait pu emmener un deuxième adjoint..." : Hans Cornelis était très proche d'échapper à Charleroi

21:40
🎥 La réponse de Deila aux critiques sur son arrivée : cinq mois plus tard, le Ronny Roar est de retour

🎥 La réponse de Deila aux critiques sur son arrivée : cinq mois plus tard, le Ronny Roar est de retour

21:00
Mobilisation générale à Charleroi : la demande des supporters à l'Union Saint-Gilloise

Mobilisation générale à Charleroi : la demande des supporters à l'Union Saint-Gilloise

20:20
Vincent Kompany au sommet d'une nouvelle étude : Luis Enrique et Hansi Flick suivent à bonne distance

Vincent Kompany au sommet d'une nouvelle étude : Luis Enrique et Hansi Flick suivent à bonne distance

20:40
Prêté huit fois...sans avoir joué en Belgique : le joueur le plus insaisissable du royaume nous quitte encore

Prêté huit fois...sans avoir joué en Belgique : le joueur le plus insaisissable du royaume nous quitte encore

20:00
Charleroi n'a pas peur du Parc Duden : "L'Union aussi nous appréhende, ça s'est vu"

Charleroi n'a pas peur du Parc Duden : "L'Union aussi nous appréhende, ça s'est vu"

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02: Gedikli - Murillo - Miras

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02: Gedikli - Murillo - Miras

18:20
"Si ce n'est pas en toi..." : Olivier Deschacht et Jelle Van Damme s'accordent sur le mal qui ronge Anderlecht

"Si ce n'est pas en toi..." : Olivier Deschacht et Jelle Van Damme s'accordent sur le mal qui ronge Anderlecht

19:00
12,2 millions pour les successeurs de Dolberg : le chantier qui pourrait être fatal à Olivier Renard

12,2 millions pour les successeurs de Dolberg : le chantier qui pourrait être fatal à Olivier Renard

18:40
1
Quel premier onze pour Edward Still ? Il faudra oser faire des changements

Quel premier onze pour Edward Still ? Il faudra oser faire des changements

18:15
Transfert de dernière minute au RFC Liège : un ancien buteur d'Eupen pour faire oublier Oumar Diouf

Transfert de dernière minute au RFC Liège : un ancien buteur d'Eupen pour faire oublier Oumar Diouf

18:20
Cinq millions promis l'été dernier...et toujours rien : le transfert d'un ancien espoir belge fait polémique

Cinq millions promis l'été dernier...et toujours rien : le transfert d'un ancien espoir belge fait polémique

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 24
Hellas Verona Hellas Verona 20:45 Pisa Pisa
Genoa Genoa 07/02 Napoli Napoli
Fiorentina Fiorentina 07/02 Torino Torino
Bologna Bologna 08/02 Parma Parma
Lecce Lecce 08/02 Udinese Udinese
Sassuolo Sassuolo 08/02 Inter Inter
Juventus Juventus 08/02 Lazio Lazio
Atalanta Atalanta 09/02 Cremonese Cremonese
AS Roma AS Roma 09/02 Cagliari Cagliari
AC Milan AC Milan 18/02 Como Como
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved