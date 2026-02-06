Officiel : Diable Rouge en 2018 et libre depuis le 1er janvier, Anthony Limbombe a trouvé un nouveau défi

Sans club depuis le 1er janvier, Anthony Limbombe a trouvé un nouveau point de chute. L'ancien Diable Rouge, âgé de 31 ans, a signé à Chypre jusqu'à la fin de la saison.

Après des passages à Genk, au Lierse, au Club de Bruges et au Standard, Anthony Limbombe était de retour en Belgique en septembre 2023, sous les couleurs du SK Beveren.

Surprise cependant l'été dernier : Anthony Limbombe signait au Kyriat Shmona, en Israël. Là, il n'a joué que neuf matchs, sans marquer de but ni délivrer la moindre passe décisive. Il était libre depuis le 1er janvier.

"Je préférais m'en aller, car j'ai laissé ma femme et mes enfants en Belgique, ce qui n'était pas évident. Je suis encore ambitieux, je n'ai que 31 ans : je peux encore facilement jouer 4-5 ans. J'espère bien jouer au plus haut niveau possible. Ça peut être en Belgique, où je m'entraîne en ce moment, mais je ne suis pas fermé à une opportunité à l'étranger", avait-il alors déclaré à nos confrères de Het Nieuwsblad.

Anthony Limbombe a trouvé un nouveau club, à Chypre

Près d'un mois plus tard, l'ancien Diable Rouge (1 sélection en 2018 sous les ordres de Roberto Martínez) a trouvé un nouveau club. Et c'est bien un nouveau défi à l'étranger qui se profile pour l'ailier gauche, qui avait déjà évolué aux Pays-Bas, et donc en Israël.

L'information est officielle : Anthony Limbombe s'est engagé à l'Akritas Chlorakas FC, actuel neuvième du championnat chypriote. Il a signé un contrat jusqu'en fin de saison et espère pouvoir à nouveau marquer les esprits après une période plus compliquée.



