Gaëtan Englebert pourrait-il quitter le RFC Liège pour un projet plus ambitieux ? Sa réponse sans équivoque

Gaëtan Englebert est plus que jamais aux manettes du RFC Liège. Et il semble toujours aussi investi dans le projet.

Voilà 14 ans que Gaëtan Englebert a rejoint le RFC Liège. Depuis 2012, le régional de l'étape a tout fait chez les Sang et Marine, de directeur du centre de formation à entraîneur en passant par joueur et directeur sportif.

Il n'est pas pour rien dans le retour du premier champion de Belgique de l'histoire dans le football professionnel. En D1B, les Sang et Marine sont toutefois confrontés à certaines limites dans leur développement.

Toujours au centre du projet

Ces limites pourraient-elles être de nature à inciter Englebert à s'investir dans un projet avec plus de moyens ? Interrogé par La Meuse, il réfute : "Liège, c’est le club que j’ai supporté quand j’étais gamin. On a un très bon staff, on s'amuse, la bonne ambiance de travail, c'est aussi l'une des qualités de cette équipe. Quand on est bien quelque part, qu'on voit des améliorations au fil des années et qu'on progresse à tous niveaux, même si on aimerait parfois que ça aille un peu plus vite, il n'y a pas de besoin ou d'envie d'aller voir ailleurs".

Le RFC Liège progresse à son rythme : "Depuis quelques années, on remontre une image positive, au niveau sportif mais aussi en ce qui concerne les finances. On montre que le club est bien géré. La marche la plus difficile à gravir est devant nous. On va tout faire pour y arriver, dans la durabilité. Pas pour un one-shot qui remettrait tout en péril".



C'est là tout le défi d'un club vivant de traditions mais qui se cherche également des perspectives d'avenir : "Il faudrait laisser le passé derrière nous et continuer et regarder devant", conclut Englebert.