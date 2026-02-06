Gaëtan Englebert pourrait-il quitter le RFC Liège pour un projet plus ambitieux ? Sa réponse sans équivoque

Gaëtan Englebert pourrait-il quitter le RFC Liège pour un projet plus ambitieux ? Sa réponse sans équivoque
Deviens fan de FC Liège! 186

Gaëtan Englebert est plus que jamais aux manettes du RFC Liège. Et il semble toujours aussi investi dans le projet.

Voilà 14 ans que Gaëtan Englebert a rejoint le RFC Liège. Depuis 2012, le régional de l'étape a tout fait chez les Sang et Marine, de directeur du centre de formation à entraîneur en passant par joueur et directeur sportif.

Il n'est pas pour rien dans le retour du premier champion de Belgique de l'histoire dans le football professionnel. En D1B, les Sang et Marine sont toutefois confrontés à certaines limites dans leur développement.

Toujours au centre du projet

Ces limites pourraient-elles être de nature à inciter Englebert à s'investir dans un projet avec plus de moyens ? Interrogé par La Meuse, il réfute : "Liège, c’est le club que j’ai supporté quand j’étais gamin. On a un très bon staff, on s'amuse, la bonne ambiance de travail, c'est aussi l'une des qualités de cette équipe. Quand on est bien quelque part, qu'on voit des améliorations au fil des années et qu'on progresse à tous niveaux, même si on aimerait parfois que ça aille un peu plus vite, il n'y a pas de besoin ou d'envie d'aller voir ailleurs".

Le RFC Liège progresse à son rythme : "Depuis quelques années, on remontre une image positive, au niveau sportif mais aussi en ce qui concerne les finances. On montre que le club est bien géré. La marche la plus difficile à gravir est devant nous. On va tout faire pour y arriver, dans la durabilité. Pas pour un one-shot qui remettrait tout en péril".


C'est là tout le défi d'un club vivant de traditions mais qui se cherche également des perspectives d'avenir : "Il faudrait laisser le passé derrière nous et continuer et regarder devant", conclut Englebert.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège
Gaetan Englebert

Plus de news

Edward Still ne veut pas tout voir en noir : "Nous avons pris confiance ce soir"

Edward Still ne veut pas tout voir en noir : "Nous avons pris confiance ce soir"

23:40
"J'ai pris le téléphone du kiné" : Zinho Vanheusden raconte le jour où tout s'est arrêté

"J'ai pris le téléphone du kiné" : Zinho Vanheusden raconte le jour où tout s'est arrêté

23:40
Pocognoli a tout tenté, en vain : Monaco rechute au pire moment

Pocognoli a tout tenté, en vain : Monaco rechute au pire moment

23:20
Transfert de dernière minute au RFC Liège : un ancien buteur d'Eupen pour faire oublier Oumar Diouf

Transfert de dernière minute au RFC Liège : un ancien buteur d'Eupen pour faire oublier Oumar Diouf

18:20
🎥 Bienvenue au Lotto Park : la très vilaine rouge de Moussa Diarra pour sa première à la maison

🎥 Bienvenue au Lotto Park : la très vilaine rouge de Moussa Diarra pour sa première à la maison

23:00
La crise est bel et bien là : Anderlecht termine... à 9 et s'incline face à l'Antwerp

La crise est bel et bien là : Anderlecht termine... à 9 et s'incline face à l'Antwerp

22:30
Introuvable pendant dix jours : présent au Mambourg contre l'Union, Philippe Albert revient de loin

Introuvable pendant dix jours : présent au Mambourg contre l'Union, Philippe Albert revient de loin

22:20
Jusqu'à 4000 euros par point : les primes de victoire des grands clubs belges dévoilées

Jusqu'à 4000 euros par point : les primes de victoire des grands clubs belges dévoilées

22:00
Anderlecht le regretterait presque : un ex-coach est présent au stade (et pas pour y postuler)

Anderlecht le regretterait presque : un ex-coach est présent au stade (et pas pour y postuler)

21:20
2
"S'il avait pu emmener un deuxième adjoint..." : Hans Cornelis était très proche d'échapper à Charleroi

"S'il avait pu emmener un deuxième adjoint..." : Hans Cornelis était très proche d'échapper à Charleroi

21:40
Vincent Kompany au sommet d'une nouvelle étude : Luis Enrique et Hansi Flick suivent à bonne distance

Vincent Kompany au sommet d'une nouvelle étude : Luis Enrique et Hansi Flick suivent à bonne distance

20:40
🎥 La réponse de Deila aux critiques sur son arrivée : cinq mois plus tard, le Ronny Roar est de retour

🎥 La réponse de Deila aux critiques sur son arrivée : cinq mois plus tard, le Ronny Roar est de retour

21:00
Mobilisation générale à Charleroi : la demande des supporters à l'Union Saint-Gilloise

Mobilisation générale à Charleroi : la demande des supporters à l'Union Saint-Gilloise

20:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02: Gedikli - Murillo - Miras

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02: Gedikli - Murillo - Miras

18:20
Prêté huit fois...sans avoir joué en Belgique : le joueur le plus insaisissable du royaume nous quitte encore

Prêté huit fois...sans avoir joué en Belgique : le joueur le plus insaisissable du royaume nous quitte encore

20:00
Charleroi n'a pas peur du Parc Duden : "L'Union aussi nous appréhende, ça s'est vu"

Charleroi n'a pas peur du Parc Duden : "L'Union aussi nous appréhende, ça s'est vu"

19:30
"Si ce n'est pas en toi..." : Olivier Deschacht et Jelle Van Damme s'accordent sur le mal qui ronge Anderlecht

"Si ce n'est pas en toi..." : Olivier Deschacht et Jelle Van Damme s'accordent sur le mal qui ronge Anderlecht

19:00
12,2 millions pour les successeurs de Dolberg : le chantier qui pourrait être fatal à Olivier Renard

12,2 millions pour les successeurs de Dolberg : le chantier qui pourrait être fatal à Olivier Renard

18:40
1
Quel premier onze pour Edward Still ? Il faudra oser faire des changements

Quel premier onze pour Edward Still ? Il faudra oser faire des changements

18:15
Cinq millions promis l'été dernier...et toujours rien : le transfert d'un ancien espoir belge fait polémique

Cinq millions promis l'été dernier...et toujours rien : le transfert d'un ancien espoir belge fait polémique

18:00
Gustav Mortensen se dévoile : "Quand j'ai appris l'intérêt du Standard, je n'avais plus que ça en tête"

Gustav Mortensen se dévoile : "Quand j'ai appris l'intérêt du Standard, je n'avais plus que ça en tête"

17:30
"C'est devenu trop complexe pour certains" : un ancien joueur d'Edward Still prévient le noyau d'Anderlecht

"C'est devenu trop complexe pour certains" : un ancien joueur d'Edward Still prévient le noyau d'Anderlecht

17:00
"Rien ne surpasse un Sclessin plein, mais..." : entre Anderlecht, le Standard et l'Antwerp, Van Damme balance

"Rien ne surpasse un Sclessin plein, mais..." : entre Anderlecht, le Standard et l'Antwerp, Van Damme balance

16:30
L'ancien de l'Union qui doit aider Pocognoli à remonter la pente : "Je n'ai eu que des échos positifs"

L'ancien de l'Union qui doit aider Pocognoli à remonter la pente : "Je n'ai eu que des échos positifs"

16:00
Bien différent de la tenue à domicile : le nouveau maillot extérieur des Diables a fuité

Bien différent de la tenue à domicile : le nouveau maillot extérieur des Diables a fuité

15:30
1
🎥 Il rattrape le temps perdu à Dortmund : Julien Duranville à toute vapeur en Suisse

🎥 Il rattrape le temps perdu à Dortmund : Julien Duranville à toute vapeur en Suisse

14:00
Tout le monde le sentait venir, comme à Anderlecht : l'histoire se répète pour Zanka

Tout le monde le sentait venir, comme à Anderlecht : l'histoire se répète pour Zanka

15:00
"Des sensations de fou" : les joueurs de Charleroi ont encore des frissons de l'ambiance au Mambourg Réaction

"Des sensations de fou" : les joueurs de Charleroi ont encore des frissons de l'ambiance au Mambourg

14:20
1
Officiel : Landry Dimata quitte Chypre pour rebondir dans la plus grande ville du monde

Officiel : Landry Dimata quitte Chypre pour rebondir dans la plus grande ville du monde

14:40
Il ne sera pas le successeur d'Hasi : l'un des favoris d'Anderlecht décline poliment

Il ne sera pas le successeur d'Hasi : l'un des favoris d'Anderlecht décline poliment

13:40
Matte Smets a refusé de quitter Genk, qui avait accepté 19 millions : il explique ce choix

Matte Smets a refusé de quitter Genk, qui avait accepté 19 millions : il explique ce choix

13:20
Près de 100 buts en Pro League : un ex-Diable proche de revenir en D1A dans un nouveau rôle

Près de 100 buts en Pro League : un ex-Diable proche de revenir en D1A dans un nouveau rôle

13:00
Le Standard et Charleroi le suivaient : un jeune talent algérien a choisi de rester au pays

Le Standard et Charleroi le suivaient : un jeune talent algérien a choisi de rester au pays

12:40
Le transfert belge surprise de l'hiver : "Nous croyons vraiment en lui"

Le transfert belge surprise de l'hiver : "Nous croyons vraiment en lui"

12:20
Une prison dorée : Matteo Dams écarté par son club en Arabie Saoudite

Une prison dorée : Matteo Dams écarté par son club en Arabie Saoudite

12:00
1
Le jeune joueur belge à suivre : les grands clubs l'ont déjà dans leur viseur, les Diables Rouges aussi

Le jeune joueur belge à suivre : les grands clubs l'ont déjà dans leur viseur, les Diables Rouges aussi

11:40

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 24
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 20:00 Jong Genk Jong Genk
FC Liège FC Liège 20:00 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 07/02 KV Courtrai KV Courtrai
Beerschot Beerschot 07/02 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RFC Seraing RFC Seraing 07/02 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 07/02 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 08/02 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 08/02 Lommel SK Lommel SK
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved