Pocognoli a tout tenté, en vain : Monaco rechute au pire moment

Monaco a été éliminé de la Coupe de France par Strasbourg. Les troupes de Sébastien Pocognoli ont très mal commencé la rencontre.

Il n'y a pas qu'en Belgique que la Coupe était à l'honneur, ce soir. Chez voisins français aussi, c'était soirée à élimination directe. Une élimination directe qui est le lot de Monaco, défait 3-1 à Strasbourg.

Les Monégasques semblaient pourtant regonflés à bloc après leur qualification pour les seizièmes de finale de la Ligue des Champions puis la victoire contre Rennes. Mais à la Meinau, le début de match n'avait rien à voir avec la solidité des dernières rencontres.

Aucune maîtrise des événements

L'ASM a encaissé après sept minutes et était à côté de ses pompes en première mi-temps : un festival de mauvaises passes, quatre cartes jaunes récoltées, trois autres grosses occasions concédées. Avec ce score de 1-0 au repos, les visiteurs pouvaient s'estimer heureux.

Sébastien Pocognoli a tenté de réagir à la reprise en faisant monter Krépin Diatta et Simon Adingra mais son équipe a encaissé le but du break après dix minutes. Monaco a eu le bon goût de réduire le score trois minutes via Mika Biereth (58e, 2-1). Mais c'était pour mieux concéder le 3-1 dans la foulée.



Encore une cruelle désillusion pour Pocognoli, bouté hors de la Coupe de France dès les huitièmes de finale et dixième de Ligue 1. Tant que Monaco ne fera pas plus de régularité face à des adversaires moins sexys sur papier qu'en Ligue des Champions, il sera difficile d'avancer.