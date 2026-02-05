Pocognoli a tout tenté, en vain : Monaco rechute au pire moment

Pocognoli a tout tenté, en vain : Monaco rechute au pire moment

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Monaco a été éliminé de la Coupe de France par Strasbourg. Les troupes de Sébastien Pocognoli ont très mal commencé la rencontre.

Il n'y a pas qu'en Belgique que la Coupe était à l'honneur, ce soir. Chez voisins français aussi, c'était soirée à élimination directe. Une élimination directe qui est le lot de Monaco, défait 3-1 à Strasbourg.

Les Monégasques semblaient pourtant regonflés à bloc après leur qualification pour les seizièmes de finale de la Ligue des Champions puis la victoire contre Rennes. Mais à la Meinau, le début de match n'avait rien à voir avec la solidité des dernières rencontres.

Aucune maîtrise des événements

L'ASM a encaissé après sept minutes et était à côté de ses pompes en première mi-temps : un festival de mauvaises passes, quatre cartes jaunes récoltées, trois autres grosses occasions concédées. Avec ce score de 1-0 au repos, les visiteurs pouvaient s'estimer heureux.

Sébastien Pocognoli a tenté de réagir à la reprise en faisant monter Krépin Diatta et Simon Adingra mais son équipe a encaissé le but du break après dix minutes. Monaco a eu le bon goût de réduire le score trois minutes via Mika Biereth (58e, 2-1). Mais c'était pour mieux concéder le 3-1 dans la foulée.


Encore une cruelle désillusion pour Pocognoli, bouté hors de la Coupe de France dès les huitièmes de finale et dixième de Ligue 1. Tant que Monaco ne fera pas plus de régularité face à des adversaires moins sexys sur papier qu'en Ligue des Champions, il sera difficile d'avancer.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de France
Coupe de France Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Monaco
Strasbourg

Plus de news

Edward Still ne veut pas tout voir en noir : "Nous avons pris confiance ce soir"

Edward Still ne veut pas tout voir en noir : "Nous avons pris confiance ce soir"

23:40
"J'ai pris le téléphone du kiné" : Zinho Vanheusden raconte le jour où tout s'est arrêté

"J'ai pris le téléphone du kiné" : Zinho Vanheusden raconte le jour où tout s'est arrêté

23:40
🎥 Bienvenue au Lotto Park : la très vilaine rouge de Moussa Diarra pour sa première à la maison

🎥 Bienvenue au Lotto Park : la très vilaine rouge de Moussa Diarra pour sa première à la maison

23:00
La crise est bel et bien là : Anderlecht termine... à 9 et s'incline face à l'Antwerp

La crise est bel et bien là : Anderlecht termine... à 9 et s'incline face à l'Antwerp

22:30
Introuvable pendant dix jours : présent au Mambourg contre l'Union, Philippe Albert revient de loin

Introuvable pendant dix jours : présent au Mambourg contre l'Union, Philippe Albert revient de loin

22:20
Jusqu'à 4000 euros par point : les primes de victoire des grands clubs belges dévoilées

Jusqu'à 4000 euros par point : les primes de victoire des grands clubs belges dévoilées

22:00
Anderlecht le regretterait presque : un ex-coach est présent au stade (et pas pour y postuler)

Anderlecht le regretterait presque : un ex-coach est présent au stade (et pas pour y postuler)

21:20
2
"S'il avait pu emmener un deuxième adjoint..." : Hans Cornelis était très proche d'échapper à Charleroi

"S'il avait pu emmener un deuxième adjoint..." : Hans Cornelis était très proche d'échapper à Charleroi

21:40
🎥 La réponse de Deila aux critiques sur son arrivée : cinq mois plus tard, le Ronny Roar est de retour

🎥 La réponse de Deila aux critiques sur son arrivée : cinq mois plus tard, le Ronny Roar est de retour

21:00
Mobilisation générale à Charleroi : la demande des supporters à l'Union Saint-Gilloise

Mobilisation générale à Charleroi : la demande des supporters à l'Union Saint-Gilloise

20:20
Vincent Kompany au sommet d'une nouvelle étude : Luis Enrique et Hansi Flick suivent à bonne distance

Vincent Kompany au sommet d'une nouvelle étude : Luis Enrique et Hansi Flick suivent à bonne distance

20:40
L'ancien de l'Union qui doit aider Pocognoli à remonter la pente : "Je n'ai eu que des échos positifs"

L'ancien de l'Union qui doit aider Pocognoli à remonter la pente : "Je n'ai eu que des échos positifs"

16:00
Sébastien Pocognoli prend une décision forte et écourte le "comeback de l'année"

Sébastien Pocognoli prend une décision forte et écourte le "comeback de l'année"

11:00
Prêté huit fois...sans avoir joué en Belgique : le joueur le plus insaisissable du royaume nous quitte encore

Prêté huit fois...sans avoir joué en Belgique : le joueur le plus insaisissable du royaume nous quitte encore

20:00
Charleroi n'a pas peur du Parc Duden : "L'Union aussi nous appréhende, ça s'est vu"

Charleroi n'a pas peur du Parc Duden : "L'Union aussi nous appréhende, ça s'est vu"

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02: Gedikli - Murillo - Miras

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/02: Gedikli - Murillo - Miras

18:20
"Si ce n'est pas en toi..." : Olivier Deschacht et Jelle Van Damme s'accordent sur le mal qui ronge Anderlecht

"Si ce n'est pas en toi..." : Olivier Deschacht et Jelle Van Damme s'accordent sur le mal qui ronge Anderlecht

19:00
12,2 millions pour les successeurs de Dolberg : le chantier qui pourrait être fatal à Olivier Renard

12,2 millions pour les successeurs de Dolberg : le chantier qui pourrait être fatal à Olivier Renard

18:40
1
Quel premier onze pour Edward Still ? Il faudra oser faire des changements

Quel premier onze pour Edward Still ? Il faudra oser faire des changements

18:15
Transfert de dernière minute au RFC Liège : un ancien buteur d'Eupen pour faire oublier Oumar Diouf

Transfert de dernière minute au RFC Liège : un ancien buteur d'Eupen pour faire oublier Oumar Diouf

18:20
Cinq millions promis l'été dernier...et toujours rien : le transfert d'un ancien espoir belge fait polémique

Cinq millions promis l'été dernier...et toujours rien : le transfert d'un ancien espoir belge fait polémique

18:00
Gustav Mortensen se dévoile : "Quand j'ai appris l'intérêt du Standard, je n'avais plus que ça en tête"

Gustav Mortensen se dévoile : "Quand j'ai appris l'intérêt du Standard, je n'avais plus que ça en tête"

17:30
"C'est devenu trop complexe pour certains" : un ancien joueur d'Edward Still prévient le noyau d'Anderlecht

"C'est devenu trop complexe pour certains" : un ancien joueur d'Edward Still prévient le noyau d'Anderlecht

17:00
"Rien ne surpasse un Sclessin plein, mais..." : entre Anderlecht, le Standard et l'Antwerp, Van Damme balance

"Rien ne surpasse un Sclessin plein, mais..." : entre Anderlecht, le Standard et l'Antwerp, Van Damme balance

16:30
Bien différent de la tenue à domicile : le nouveau maillot extérieur des Diables a fuité

Bien différent de la tenue à domicile : le nouveau maillot extérieur des Diables a fuité

15:30
1
Tout le monde le sentait venir, comme à Anderlecht : l'histoire se répète pour Zanka

Tout le monde le sentait venir, comme à Anderlecht : l'histoire se répète pour Zanka

15:00
🎥 Il rattrape le temps perdu à Dortmund : Julien Duranville à toute vapeur en Suisse

🎥 Il rattrape le temps perdu à Dortmund : Julien Duranville à toute vapeur en Suisse

14:00
"Des sensations de fou" : les joueurs de Charleroi ont encore des frissons de l'ambiance au Mambourg Réaction

"Des sensations de fou" : les joueurs de Charleroi ont encore des frissons de l'ambiance au Mambourg

14:20
1
Officiel : Landry Dimata quitte Chypre pour rebondir dans la plus grande ville du monde

Officiel : Landry Dimata quitte Chypre pour rebondir dans la plus grande ville du monde

14:40
Il ne sera pas le successeur d'Hasi : l'un des favoris d'Anderlecht décline poliment

Il ne sera pas le successeur d'Hasi : l'un des favoris d'Anderlecht décline poliment

13:40
Matte Smets a refusé de quitter Genk, qui avait accepté 19 millions : il explique ce choix

Matte Smets a refusé de quitter Genk, qui avait accepté 19 millions : il explique ce choix

13:20
Près de 100 buts en Pro League : un ex-Diable proche de revenir en D1A dans un nouveau rôle

Près de 100 buts en Pro League : un ex-Diable proche de revenir en D1A dans un nouveau rôle

13:00
Le Standard et Charleroi le suivaient : un jeune talent algérien a choisi de rester au pays

Le Standard et Charleroi le suivaient : un jeune talent algérien a choisi de rester au pays

12:40
Le transfert belge surprise de l'hiver : "Nous croyons vraiment en lui"

Le transfert belge surprise de l'hiver : "Nous croyons vraiment en lui"

12:20
Une prison dorée : Matteo Dams écarté par son club en Arabie Saoudite

Une prison dorée : Matteo Dams écarté par son club en Arabie Saoudite

12:00
1
Le jeune joueur belge à suivre : les grands clubs l'ont déjà dans leur viseur, les Diables Rouges aussi

Le jeune joueur belge à suivre : les grands clubs l'ont déjà dans leur viseur, les Diables Rouges aussi

11:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 20:45 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 07/02 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 08/02 Standard Standard
KV Malines KV Malines 08/02 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved