"Ils jouent un rôle essentiel" : des nouvelles de Thomas Foket et Mats Rits, restés à Anderlecht cet hiver

Thomas Foket et Mats Rits sont toujours à Neerpede et ont joué avec les RSCA Futures ces dernières semaines. L'entraîneur Jelle Coen a détaillé leur situation.

En début de saison, plusieurs joueurs d'Anderlecht ont été écartés du noyau A, à l'image de Majeed Ashimeru, Alexis Flips, Thomas Foket et Mats Rits. Si le médian ghanéen terminera la saison à La Louvière, aucune solution n'a été trouvée pour les trois autres joueurs jugés excédentaires.

La situation a quelque peu évolué ces dernières semaines. Alors que ça n'avait pas encore été le cas depuis le début de la saison, Mats Rits a disputé un match complet en Challenger Pro League contre le Jong Gent et 72 minutes face au Lierse, tandis que Thomas Foket a joué une heure contre le RFC Liège la semaine dernière.

Nous ne mettrons jamais un jeune joueur sur la touche pour aligner un joueur écarté du noyau A"

Pour réellement les relancer, ou était-ce une dernière tentative de les mettre en valeur avant la fin du mercato ? L'entraîneur du RSCA Futures, Jelle Coen, a détaillé leur situation dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

"Nous ne mettrons jamais un jeune joueur sur la touche pour aligner un joueur écarté du noyau A. Notre intention n'est pas de bloquer les jeunes, mais ça n'enlève rien à la valeur ajoutée que Foket et Rits peuvent avoir dans l'effectif. Ce sont des professionnels exemplaires, qui ont une attitude positive, tant sur le terrain que dans les vestiaires. Ils jouent un rôle essentiel auprès des jeunes."

Quel avenir pour Mats Rits, Alexis Flips et Thomas Foket à Anderlecht ?

Que pourrait donc leur réserver l'avenir ? Mats Rits sera en fin de contrat au terme de la saison, tandis que Thomas Foket est encore lié au club jusqu'en 2027 et Alexis Flips, qui, lui, n'a pas eu droit à la moindre minute avec les U23 d'Anderlecht, jusqu'en juin 2028.

"Ce sont de grands professionnels et il est clair que leur avenir ne se situe pas en Challenger Pro League. Ici, ils bénéficient parfois de temps de jeu pour ne pas perdre totalement le rythme de match, et bien sûr parce qu'ils sont des joueurs intéressants pour moi."

"Ils sont un prolongement de mon jeu à l'entraînement et parfois en match. Ils confirment généralement mon approche, même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec moi. Cela donne parfois lieu à des discussions enrichissantes et à de nouvelles perspectives, ce qui ne peut être que bénéfique pour l'équipe", a conclu Jelle Coen.

