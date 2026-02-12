Un joueur du Real Madrid victime de harcèlement dans le vestiaire : "Ils ont des égos surdimensionnés"

Un joueur du Real Madrid victime de harcèlement dans le vestiaire : "Ils ont des égos surdimensionnés"
C'est une déclaration très forte du scout qui a repéré Arda Güler, Serhat Pekmezci, au média turc Sports Digitale. Selon lui, son ancien joueur serait victime de harcèlement dans le vestiaire du Real Madrid de la part d'autres joueurs.

Arrivé en provenance du Fenerbahçe dès l'été 2023 contre 26 millions d'euros, Arda Güler a eu besoin de temps avant de se faire une place au Real Madrid, mais fait désormais partie de la rotation des titulaires.

Auteur de trois buts et douze passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, le milieu de terrain turc de 20 ans semble vivre le parfait amour avec le club Merengue.

Ce n'est pourtant pas ce qu'a déclaré le scout qui l'avait recruté au Fenerbahçe, Serhat Pekmezci, dans une interview accordée au média turc Sports Digitale. "Arda Güler est victime d'un harcèlement massif au Real Madrid. Ce harcèlement vient des joueurs", a-t-il lancé.

Arda Guler victime de harcèlements au Real Madrid ?

Il insiste : "Ce harcèlement vient des joueurs. Un groupe n'arrive pas à accepter Arda, malheureusement, ce sont des joueurs à l'ego surdimensionné. Arda est très patient et compréhensif, mais même lui commence à se rebeller, comme quand il a dit : 'Pourquoi toujours moi ?' lors de son remplacement à Benfica."


De lourdes accusations, avant d'assurer que le vestiaire avait provoqué le départ de Xabi Alonso et empêché l'arrivée de Jürgen Klopp, qui avait été cité pour le remplacer. "Klopp a déjà dit que certains joueurs devaient partir pour qu'il puisse venir. C'est aussi à cause de ça que Xabi Alonso est parti", a-t-il conclu.

