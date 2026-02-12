Ce jeudi, la Belgique connaît ses adversaires de Nations League... et il y aura du lourd au programme

On l'oublierait presque alors que la Coupe du Monde 2026 s'approche à grands pas : ce jeudi a lieu le tirage de la Ligue des Nations 2026-2027.

Ce jeudi, au Heysel, se tient le 50e congrès de l'UEFA, lors duquel aura également lieu le tirage de la prochaine édition de la Nations League. Une édition dont la phase de groupes est prévue de septembre à novembre 2026, avant des quarts de finale en mars 2027.

La Belgique s'est maintenue en Ligue A via un barrage accroché face à l'Ukraine, pour les débuts de Rudi Garcia à la tête des Diables Rouges. Mais les derniers résultats de notre équipe nationale l'ont fait basculer dans le pot 3 du tirage à venir.

Dans ce pot 3, on retrouve également l'Angleterre, la Norvège et la Serbie, que la Belgique ne pourra donc pas affronter.

Les Diables Rouges affronteront du lourd

Mais le reste du tirage réservera inévitablement du lourd aux Diables Rouges. Quatre groupes de quatre équipes seront formés, dont les deux premiers iront en quarts de finale, le quatrième sera relégué en Ligue B et le 3e envoyé en barrages pour se maintenir.

Le pot 1 est naturellement le plus relevé avec le Portugal, l'Espagne, la France et l'Allemagne. Mais dans le pot 2, on retrouve également l'Italie et les Pays-Bas. Le pot 4 compte le Pays de Galles, la Tchéquie, la Grèce et la Turquie.





La Nations League débutera fin septembre avec deux matchs au programme. Il y aura ensuite deux matchs en octobre et deux matchs en novembre, avant les barrages/quarts de finale en mars et la phase finale en juin.

Pot 1 : Portugal, Espagne, France, Allemagne

Pot 2 : Italie, Pays-Bas, Danemark, Croatie

Pot 3 : Serbie, Belgique, Angleterre, Norvège

Pot 4 : Pays de Galles, Tchéquie, Grèce, Turquie