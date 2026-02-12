Malgré la rumeur Anderlecht et la déception de l'aller, Frédéric Taquin est confiant : "Ce sera différent"

La RAAL La Louvière espère obtenir un meilleur résultat qu'au match aller contre Anderlecht, où elle avait été battue dans les derniers instants de la rencontre. Anderlecht, un endroit où le nom de Frédéric Taquin a résonné ces derniers jours pour remplacer Edward Still.

Battue dans le temps additionnel par un but d'Ibrahim Kanaté au match aller, la RAAL La Louvière aura à cœur de prendre sa revanche ce dimanche au Lotto Park. Une rencontre pour laquelle seul Lamego, sorti blessé la semaine dernière, sera absent.

Les Mauves sont dans une situation délicate et joueront gros lors de la demi-finale de Coupe, ce jeudi à l'Antwerp. Une rencontre qui va manifestement peser dans les organismes anderlechtois, a déclaré Frédéric Taquin en conférence de presse. Le coach de la RAAL espère profiter de la période trouble des Bruxellois pour leur deuxième déplacement consécutif dans la capitale après celui à l'Union le week-end dernier.

"Quand ils sont venus ici à l'aller, ils étaient dans un temps fort et nous dans un moment de moins bien, et c'est plutôt l'inverse aujourd'hui. Mais les grands clubs renaissent toujours de leurs cendres, j'espère juste que ce ne sera pas ce week-end", a déclaré le T1 des Loups, cité par nos confrères de la Dernière Heure.

Frédéric Taquin ne se focalise pas sur les rumeurs l'envoyant à Anderlecht

"Ce sera différent de l'aller, car dans leur stade et devant leur public, ils devront mettre plus de pressing. Mais on est plus forts qu'à l'aller et on compte bien jouer notre carte à fond."



Ces derniers jours, le nom de Frédéric Taquin avait été cité au Lotto Park pour prendre la succession d'Edward Still, mais le T1 louviérois a déclaré ne pas tenir compte de ces rumeurs. "Je suis à la RAAL et mon seul objectif est de battre notre prochain adversaire, quel que soit son nom ou sa situation", a-t-il conclu.