Fin de la guerre entre le Real Madrid et l'UEFA : les deux camps ont tranché

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Fin de la guerre entre le Real Madrid et l'UEFA : les deux camps ont tranché
Photo: © photonews
Le Real Madrid abandonne la Super League. Sans soutien, le projet s'effondre, même Florentino Pérez finit par tourner la page.

Florentino Perez était le principal défenseur de la Super League en 2021. Le Real Madrid a continué ces dernières années à soutenir ce projet, pensé pour concurrencer la Ligue des champions.

Mais quelques jours après son lancement, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, l'Atlético Madrid, la Juventus, l'AC Milan et l'Inter s’étaient retirés. Les supporters étaient furieux et n'en voulaient pas.

Pourquoi le Real Madrid jette l'éponge ?

Le FC Barcelone était le dernier soutien du Real Madrid, mais ce partenariat a pris fin. La "Casa Blanca" a finalement décidé d'abandonner le projet.

L'UEFA et le Real Madrid l'ont annoncé dans un communiqué commun. "Après des mois de négociations, un accord de principe a été trouvé sur l'avenir du football européen", peut-on lire.

L'instance européenne du football a remporté le bras de fer. La réforme de la Ligue des champions a convaincu beaucoup de monde. Même Florentino Pérez a dû céder.

Real Madrid

