Anderlecht rêve de Vincent Mannaert ou Marc Overmars... mais est-ce possible ?

Anderlecht se cherche un directeur sportif. Deux noms font parler... mais il faut garder les pieds sur terre.

Ni Vincent Mannaert ni Marc Overmars ne deviendront le nouveau directeur sportif d’Anderlecht. Pourtant, les rumeurs vont bon train pour succéder à Olivier Renard. Mais on peut l'affirmer avec certitude : ça n'arrivera pas.

Une utopie, pas une réalité

Mannaert comme Overmars ont largement fait leurs preuves. Leurs profils ont sans doute été évoqués lors des nombreuses réunions organisées au Lotto Park ces derniers jours.

Mais pour eux, c'est un cadeau empoisonné. Mannaert se mettrait tous les fans de Bruges à dos en acceptant un tel bourbier. Sans compter qu'il a du pain sur la planche avec l'Union Belge.

Qui sera le nouveau directeur sportif ?

De son côté, Overmars sait mieux que personne qu'il faut de l'argent pour faire des miracles. Et après ses problèmes de santé, le Néerlandais n'a pas envie de s'exposer à nouveau au stress, à la pression et aux projecteurs.



Alors, qui sera le nouveau le directeur sportif ? Pour l'instant, c'est le flou total. Pour nous et peut-être pour la direction bruxelloise.