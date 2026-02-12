Une prochaine révolution dans le football ? Un championnat supprime les matchs nuls !

Une prochaine révolution dans le football ? Un championnat supprime les matchs nuls !
Photo: © photonews

Pour son 100e anniversaire, la J League a pris la décision d'annuler les matchs nuls. Une séance de tirs au but départagera les équipes qui n'ont pas su le faire pendant les 90 premières minutes.

En football, les évolutions sont constantes à travers le globe, et c'est le championnat japonais qui nous le prouve une nouvelle fois en ce début d'année.

Pour le championnat transitoire, qui a lieu avant le championnat principal pour assurer que la saison se déroule d'août à mai, la fédération a imaginé une petite révolution.

Il n'y aura... plus de matchs nuls ! La décision a été prise de les annuler et de départager les équipes qui n'ont pas su le faire pendant les 90 premières minutes par une séance de tirs au but.

Plus de matchs nuls au Japon !

Une mesure prise pour permettre aux supporters de voir, avec assurance, un vainqueur à l'issue de la rencontre. En cas de séance de tirs au but, il ne remportera toutefois pas les mêmes points que lors d'une victoire normale.


Un vainqueur au terme de la séance de tirs au but empochera en effet deux points, tandis que celui qui a perdu la séance empochera un point. Le barème reste à trois points pour une victoire dans les 90 minutes, et zéro point pour une défaite.

