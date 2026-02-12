Les Storm Ultras réagissent après les incidents lors de l'élimination de Charleroi en Coupe

Les Storm Ultras réagissent après les incidents lors de l'élimination de Charleroi en Coupe
Photo: © photonews

Charleroi a vu son rêve de Coupe s'envoler après une défaite 4-1 sur la pelouse de l'Union. La déception a laissé place à la frustration dans le parcage visiteurs, où la situation a brièvement dégénéré après le coup de sifflet final au parc Duden.

Jeudi soir, l'aventure en Coupe s'est arrêtée pour le Sporting de Charleroi, lourdement battu sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Les Carolos se sont inclinés 4-1. Pour une partie des supporters, ce scénario a été difficile à digérer.

Des scènes de chaos ont en effet éclaté après la défaite carolo. Des barrières Nadar ont été jetées sur la pelouse, tout comme des engins pyrotechniques. Quelques fusées sont même parties en direction des supporters de l'Union.

Les Storm Ultras prennent leurs distances avec les incidents

Le gardien de but des Zèbres Martin Delavallee est intervenu et, après un moment, le calme est revenu. Entre-temps, les Storm Ultras ont publié un communiqué sur les réseaux sociaux, dans lequel ils indiquent clairement ne pas cautionner ce qui s'est passé au Parc Duden après la rencontre.

" Nous condamnons toute forme de pyrotechnie sur ou aux abords du terrain. Cela n'a aucun sens et cela mine le travail de tous ceux qui s'investissent pour les animations », peut-on lire sur leurs réseaux. " La défaite est logique. Sportivement, et même avec beaucoup de combativité, nous devons accepter le résultat la tête haute — surtout à dix. »

" La déception est compréhensible et correspond à ce que l'on ressent quand une finale semble si proche. Merci aux joueurs pour ce parcours courageux, dans le respect des couleurs. Nous continuerons, plus que jamais, à croire en eux », concluent les Storm Ultras.

