Felix Lemaréchal était-il un plan B ? Bruges aurait fait une offre refusée pour un autre joueur

Le Club de Bruges a surpris lors du dernier mercato hivernal avec l'arrivée de Félix Lemarechal, ancien cadre du Cercle. Mais le Français n'était pas la piste n°1 des Blauw & Zwart, semble-t-il.

Cet hiver, le Club de Bruges a déposé une forte somme auprès du Racing Strasbourg pour s'attacher les services de Félix Lemaréchal (22 ans), qui est revenu en Venise du Nord contre 6,5 millions d'euros, s'engageant jusqu'en 2029.

Un joueur au profil proche de celui de Hans Vanaken, qui n'a pas vraiment de doublure ni de successeur à l'heure actuelle dans le noyau brugeois. Non pas qu'il en ait vraiment besoin, le capitaine brugeois ayant l'un des pourcentages de temps de jeu les plus élevés d'Europe, mais même Vanaken n'est pas éternel.

Issa Doumbia n'a pas rejoint le Club de Bruges

Cependant, à en croire le Corriere Dello Sport, Bruges avait initialement tenté une autre approche. Le Club aurait en effet émis une offre officielle pour Issa Doumbia (22 ans), milieu de terrain italo-ivoirien de Venise, en Serie B. Les Blauw & Zwart auraient même proposé un montant similaire, à savoir 6,5 millions d'euros.

Venise, actuellement à la lutte pour remonter en Serie A, a cependant clairement fait savoir aux dirigeants du Club qu'ils ne souhaitaient pas se séparer de leur milieu de terrain, auteur de 4 buts et 3 assists cette saison en championnat.



Bruges aurait fait face à une concurrence féroce, car le média italien relate que des clubs comme Southampton, le Celtic Glasgow et l'Espanyol Barcelone auraient également fait face à un refus de la part de Venise.