Quatre retours au Standard contre l'Union, mais un titulaire incertain et une longue absence pour Assengue

Vincent Euvrard enregistre quatre retours dans son noyau pour la réception de l'Union, mais ne pourra pas compter sur Steeven Assengue, qui s'est occasionné une déchirure. En outre, Ibe Hautekiet a ressenti une gêne à l'entraînement et est incertain.

Après la défaite logique subie au Club de Bruges, le Standard enchaîne en affrontant l'autre cador de notre championnat, l'Union Saint-Gilloise, ce samedi soir à Sclessin.

Une rencontre avant laquelle Vincent Euvrard a fait le point sur l'infirmerie des Rouches, ce jeudi en conférence de presse. Le T1 des Rouches a enregistré quelques bonnes nouvelles.

Marco Ilaimaharitra et Teddy Teuma, forfaits en Venise du Nord, seront bien disponibles, au même titre que Mohamed El Hankouri, blessé depuis le début de l'année civile. En outre, Ibrahim Karamoko sera de retour de suspension.

Plusieurs retours au Standard contre l'Union, Hautekiet incertain, déchirure pour Assengue

Vincent Euvrard sera par contre toujours privé de Matthieu Epolo, Casper Nielsen et Steeven Assengue, dont la blessure est beaucoup plus grave que prévu et qui manquera 10 à 12 semaines de compétition, en raison d'une déchirure de la cuisse.



Petit doute, par contre, concernant la présence d'Ibe Hautekiet, qui a ressenti une gêne à l'entraînement et qui est incertain. Enfin, Vincent Euvrard a confirmé que Thomas Henry ne sera toujours pas sur la feuille de match. "S'il a une opportunité pour un départ et qu'il la regarde, nous la regarderons aussi par respect", a confié le T1 des Rouches.