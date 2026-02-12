C'est allé vite : une première grande décision dans le procès de la vente d'Anderlecht

Ouvert ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, le procès de la vente du Sporting d'Anderlecht est déjà reporté jusqu'au mois de mai. L'affaire sera fusionnée avec deux autres dossiers importants, créant un imbroglio juridique.

Ce jeudi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, s'est ouvert le procès relatif à la vente du Sporting d'Anderlecht, dans laquelle l'actuel propriétaire, Marc Coucke, se sent floué.

Quatre accusés : l’ancien manager général Herman Van Holsbeeck, l’ancien PDG Jo Van Biesbroeck, l’agent Christophe Henrotay et son bras droit Christophe Cheniaux, qui risquent jusqu'à cinq ans de prison pour fraude présumée.

Après quelques heures de discussions, le procès a cependant déjà été reporté pour y joindre deux autres dossiers : le dossier "Henrotay", qui porte sur des transactions financières liées à certains transferts et qui était mené par le juge d'instruction Michel Claise, aujourd'hui à la retraite, ainsi que l'affaire "Mains Propres".

L'audience de la vente d'Anderlecht reportée !

Le juge souhaite donner aux deux parties la possibilité d'examiner ces deux dossiers et d'établir leurs arguments, ce qui entraîne inévitablement le report de l'audience à une date ultérieure.



Pour la prochaine audience, il faudra attendre les 28 et 29 mai prochains, ce qui laisse un peu plus de trois mois aux différentes parties pour préparer ce dossier. À ces dates, se décidera normalement le jugement quant à la vente soupçonnée frauduleuse du Sporting d'Anderlecht en 2017.