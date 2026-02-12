Anderlecht tiendrait son nouveau coach : l'annonce est prévue après la demi-finale

Retournement de situation dans les derniers instants des négociations pour le nouveau coach d'Anderlecht : Jon Dahl Tomasson, le candidat n°1, a refusé. C'est bel et bien Alfred Schreuder qui va débarquer au Lotto Park.

On ne commettra plus l'erreur de dire que c'est une affaire entendue, tant le RSC Anderlecht nous a habitués aux retournements de situation de dernière minute récemment. Mais il semblerait bel et bien que le nouvel entraîneur des Mauve & Blanc soit désormais connu.

Ce matin, deux candidats se détachaient dans la dernière ligne droite pour succéder à Besnik Hasi : Jon Dahl Tomasson, ancien sélectionneur de la Suède, et Alfred Schreuder, ancien coach de Bruges actuellement en poste en D2 saoudienne.

Alfred Schreuder devrait devenir l'entraîneur d'Anderlecht

Tomasson présentait l'avantage d'être libre, et était le plus avancé en discussions avec le RSCA ces dernières heures. Mais les discussions ont pris fin : le Danois a refusé le poste, n'ayant pu trouver un accord (a priori sur le plan financier).

Dès lors, restait un candidat, compte tenu que les profils de Maarten Martens et Paul Simonis avaient été relégué en arrière-plan : Alfred Schreuder. Selon nos informations, un accord aurait bel et bien été trouvé avec son club, Al-Diraiyah. Le Néerlandais y gagnait très bien sa vie, mais aurait accepté une baisse de salaire significative pour retrouver un poste en Europe.

Schreuder a dirigé le FC Bruges de janvier à juin 2022, décrochant un titre de champion de Belgique inattendu avec les Blauw & Zwart...avant de filer à l'anglaise, direction l'Ajax Amsterdam. Là, son travail a été bien moins convaincant, et il s'était depuis exilé au Moyen-Orient.



L'annonce de l'arrivée d'Alfred Schreuder au Lotto Park pourrait se faire après la demi-finale retour de Coupe de Belgique, ce jeudi soir. Le club ne souhaite en effet pas perturber la préparation de ce match capital, que dirigera Jérémy Taravel.