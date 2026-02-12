L'OM s'enfonce dans la crise : une démission a été refusée par le propriétaire

Dans quelle galère est donc allé se mettre Arthur Vermeeren ? Eliminé en Champions League, l'OM s'est séparé de Roberto De Zerbi et même le directeur sportif du club souhaite s'en aller.

La défaite à Bruges n'aura été que l'un des symptômes d'une crise profonde à l'Olympique de Marseille. Depuis, les Phocéens ont été humiliés en déplacement au PSG, une défaite (5-0) qui a coûté son poste à Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien s'était montré très affecté par l'élimination en Champions League.

Alors que le successeur de De Zerbi n'a pas encore été officialisé (il devrait s'agir d'Habib Beye), RMC Sport révèle qu'un autre départ pourrait se profiler : celui de Mehdi Benatia. Le directeur sportif de Marseille aurait en effet présenté sa démission.

Mehdi Benatia quittera-t-il l'OM ?

En privé, précise Foot Mercato, Benatia aurait révélé à deux joueurs de l'OM sa volonté de quitter le club. Benatia est présent à Marseille, où il a été formé, depuis 2023, d'abord en tant que conseiller sportif et, depuis janvier 2025, comme directeur sportif.

Très lié à Roberto De Zerbi qu'il espérait voir s'installer dans la durée sur la Canebière, Benatia aurait donc souhaité quitter le club dans la foulée de son licenciement. Une démission qui a pour l'instant été refusée par Frank McCourt, le propriétaire du club phocéen.



Arthur Vermeeren, prêté par le RB Leipzig, observe quant à lui ces tensions en attendant surtout une chose : que le calme revienne sur le plan sportif que le successeur de De Zerbi lui offre du temps de jeu...