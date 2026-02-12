Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/02

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

Vincent Kompany l'a connu à Anderlecht et espère désormais l'attirer au Bayern Munich

Le Bayern Munich s'attelle à la succession de Manuel Neuer, qui aura 40 ans en mars prochain et est proche de raccrocher. La cible n°1 des Bavarois serait Bart Verbruggen. (Lire la suite)