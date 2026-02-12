Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/02

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/02
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

Vincent Kompany l'a connu à Anderlecht et espère désormais l'attirer au Bayern Munich

Le Bayern Munich s'attelle à la succession de Manuel Neuer, qui aura 40 ans en mars prochain et est proche de raccrocher. La cible n°1 des Bavarois serait Bart Verbruggen. (Lire la suite)


C'est allé vite : une première grande décision dans le procès de la vente d'Anderlecht

14:20
C'est officiel : une grande nation d'Europe n'attend pas et prolonge son sélectionneur avant la Coupe du monde

13:56
Exclu à l'aller, pourquoi Moussa Diarra pourra jouer ce jeudi soir avec Anderlecht

13:30
Après les Storm Ultras, la direction de Charleroi réagit aux lancers de fumigènes et de barrières à l'Union

13:00
Les Storm Ultras réagissent après les incidents lors de l'élimination de Charleroi en Coupe

12:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02

11:20
Marc Coucke arnaqué ? Le procès du rachat d'Anderlecht est ouvert

12:00
Anderlecht tiendrait son nouveau coach : l'annonce est prévue après la demi-finale

11:40
Vincent Kompany l'a connu à Anderlecht et espère désormais l'attirer au Bayern Munich

11:20
L'OM s'enfonce dans la crise : une démission a été refusée par le propriétaire

11:00
"Les arbitres sifflaient en notre faveur" : la confession d'une icône d'Anderlecht

10:30
Ce jeudi, la Belgique connaît ses adversaires de Nations League... et il y aura du lourd au programme

10:00
Charleroi panse ses plaies après la défaite à l'Union : "On n'était pas tous à notre meilleur niveau"

09:40
Déjà dans le grand bain : Nilson Angulo titularisé face aux champions en titre

09:20
Jérémy Taravel écarte une polémique : "Ce sont les émotions qui ont parlé"

09:00
Nouvel entraîneur pour un Diable Rouge en Premier League : la situation était intenable

08:30
Jordan Lukaku, sans club depuis un an et demi, aurait refusé une offre en Belgique

08:00
Felix Lemaréchal était-il un plan B ? Bruges aurait fait une offre refusée pour un autre joueur

07:40
Champion avec Bruges, il est l'un des candidats pour devenir le nouvel entraîneur d'Anderlecht

07:20
"On a l'impression de se faire voler" : Kevin Van Dan Kerkhof furieux contre l'arbitrage

07:00
Une saison de tous les records pour Vincent Kompany : le Bayern Munich se qualifie en demi-finale de Coupe

06:30
Burgess avait un œuf à peler avec Scheidler, Fuseini insaisissable : les notes de l'Union contre Charleroi

23:37
🎥 La situation dégénère : des supporters de Charleroi lancent des pétards dans la tribune unioniste !

23:08
Anderlecht rêve de Vincent Mannaert ou Marc Overmars... mais est-ce possible ? Analyse

23:20
Marc Coucke menacé par des hooligans d'Anderlecht ? "Il y a beaucoup de bandits chez nous"

22:11
Charleroi a joué avec ses armes mais était trop court : l'Union retrouvera bien le Heysel !

22:31
Lucas Biglia n'a pas perdu de temps : l'Argentin discute avec un grand club de Serie A

22:30
Fin de la guerre entre le Real Madrid et l'UEFA : les deux camps ont tranché

21:41
Un entraîneur belge revient sur le licenciement d'Olivier Renard et ne l'épargne pas

21:20
Le départ de Mika Godts de l'Ajax pourrait remplir les caisses... d'Anderlecht et Genk

21:00
Le Mondial en danger ? Un Diable Rouge pourrait être absent plusieurs mois

20:30
Manchester City ou le Bayern Munich ? Les grandes manoeuvres ont commencé pour le retour de Vincent Kompany

20:00
Encore un Diable Rouge à l'infirmerie : un souci de plus pour Rudi Garcia

19:40
Nouvelle piste activée : Anderlecht affine son choix d'entraîneur

01:00
Philippe Clement fait revivre Norwich : l'impressionnante série se poursuit

19:00
Qu'en pensent Goto et Vazquez ? Le poste d'attaquant n'est pas le (seul) problème à Anderlecht

18:40

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 13/02 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 14/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 14/02 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 14/02 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 15/02 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
