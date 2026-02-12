"On a l'impression de se faire voler" : Kevin Van Dan Kerkhof furieux contre l'arbitrage

Charleroi n'a pas fait le poids face à l'Union Saint-Gilloise. Battus 4-1 à Bruxelles, les Carolos disent au revoir à la Croky Cup.

L'Union Saint-Gilloise a validé sa place en finale de Croky Cup ce mercredi soir. Dans une ambiance de feu au stade Joseph Marien, les Bruxellois ont fini par écraser Charleroi 4-1.

Pourtant, Aurélien Scheidler avait remis les deux équipes à égalité à la troisième minute de la rencontre. Mais l'Union est restée calme et a continué à pousser. C'est en seconde période que les bruxellois ont fait la différence.

L'Union a enchaîné les occasions et inscrit trois autres buts. Sous pression, Charleroi a peu à peu perdu le fil du match, incapable de stopper l'élan adverse. Une marche trop haute pour Hans Cornelis.

Un vol...?

Kevin Van Den Kerkhof n'a pas caché sa frustration au micro de DAZN après la rencontre. "Dans l’ensemble, on ne fait pas un mauvais match. Ce deuxième but nous fait mal… et le carton rouge, je préfère ne pas en parler. À un moment, on a l'impression de se faire voler", a-t-il lâché.

Le défenseur carolo pointe les décisions arbitrales. "Ça retombe toujours sur nous. À l'aller comme au retour, on a l'impression que ça tombe contre nous. On a fait les efforts, on mérite mieux que ce résultat", a-t-il ajouté.