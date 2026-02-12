Déjà dans le grand bain : Nilson Angulo titularisé face aux champions en titre

Petite surprise ce mercredi au Stadium of Light : Nilson Angulo était déjà titulaire face à Liverpool. L'ex-Anderlechtois a disputé 80 minutes.

C'est ce qu'on appelle démarrer en fanfare : Nilson Angulo aura disputé ses deux premiers matchs en Premier League contre Arsenal, puis Liverpool. Et après être monté à la 85e minute face aux Gunners, il a même été titularisé face aux champions en titre ce mercredi.

Une titularisation qui s'est fait aux dépens d'un certain Romaine Mundle, passé par le Standard, plutôt que de Chemsdine Talbi qui évolue habituellement sur le flanc droit (mais était également sur le banc).

Thoughts on Nilson Angulo performance today? pic.twitter.com/IGBxCZsaRO — Footy Condor 🇪🇨 (@FootyCondor) February 11, 2026

L'Equatorien n'est pas parvenu à être décisif face à Liverpool et a même plutôt été cantonné à son rôle défensif. Beaucoup de supporters de Sunderland soulignent que le match d'Angulo a été "correct" au vu des circonstances, montrant des éclairs de qualité.

Nilson Angulo pas encore décisif avec Sunderland

L'ex-Anderlechtois, cependant, aura encore besoin de temps de jeu et de matchs pour s'habituer au rythme de la Premier League. En première période, il a parfois paru perdu, prenant peu d'initiatives balle au pied face à l'une des meilleures équipes d'Angleterre.



Sunderland a dépensé un peu plus de 17 millions d'euros cet été pour Nilson Angulo, une somme qui pourrait grimper à près de 20 millions avec bonus.