"Deux victoires contre Anderlecht, Bruges et l'Union, ce serait bon" : l'espoir de Vincent Euvrard au Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Photo: © photonews
Vincent Euvrard s'est présenté en conférence de presse avant le défi de taille qui attend le Standard ce samedi, contre l'Union. Le T1 des Rouches éprouve un profond respect pour le champion en titre, mais espère que son équipe pourra créer la surprise.

Malgré la défaite du week-end dernier au Club de Bruges, Vincent Euvrard veut s'appuyer sur ce que ses joueurs ont bien fait à plusieurs reprises à domicile cette saison, et notamment il y a deux semaines contre Anderlecht, avant la réception difficile du leader unioniste, ce samedi à Sclessin.

"L'objectif est de nous montrer comme contre Anderlecht. C'est l'un de nos matchs de référence à domicile, comme Charleroi, Bruges et l'Antwerp. On veut être une équipe qui se bat pour chaque ballon et qui est très difficile à vaincre à domicile", a lancé le T1 des Rouches en conférence de presse.

Vincent Euvrard a du respect pour l'Union...

Pour cette rencontre, Vincent Euvrard peut se réjouir des retours de Karamoko, Ilaimaharitra, Teuma et El Hankouri, tandis que Steeven Assengue est victime d'une déchirure et sera absent trois mois. "On était à 23 joueurs à l'entraînement ce matin, seuls Epolo, Nielsen et Assengue, qui aura une longue absence, n'étaient pas là. Ce sera l'occasion de battre notre mauvaise série en termes de points."

"C'est un très bon défi, on va être prêt à l'attaquer. L'Union est un club qui impressionne depuis des années par la stabilité qu'ils ont créée en ayant des ventes de leurs meilleurs joueurs chaque année et des différents coachs se succédant. Ils ont toujours terminé la saison sur le podium, ils atteignent leur deuxième finale de Coupe, ils ont remporté des trophées et se battent encore pour le doublé."

... mais espère que son Standard pourra créer la surprise

Vincent Euvrard éprouve donc un profond respect pour le parcours de l'Union depuis sa remontée il y a cinq ans. Cependant, le T1 des Rouches espère que son équipe pourra sortir un grand match pour garder une chance de se qualifier pour les Champions Play-Offs.

"Ce qu'ils font avec un budget moindre que les plus grands clubs en Belgique, c'est très impressionnant. Mais chaque match doit se jouer, l'Union est très forte et on devra l'être aussi pour les battre. Je pense qu'on a besoin de tout le monde pour créer quelque chose d'extraordinaire. Pour nous, en tant qu'équipe, c'est de recréer ce qu'on a fait contre Anderlecht en termes d'impact, de caractère, de personnalité et de belles phases de jeu en possession."

"On arrive à la fin de la phase classique, il ne reste que six matchs. Si on pouvait battre l'Union, ça nous donnerait énormément de confiance pour la suite. Avoir deux victoires contre Anderlecht, Bruges et l'Union, ça donnerait de la confiance pour la suite. Mais commençons par ce match et cette victoire", a-t-il conclu.

