Après les Storm Ultras, la direction de Charleroi réagit aux lancers de fumigènes et de barrières à l'Union

La direction du Sporting Charleroi condamne les lancers de fumigènes et de barrières survenus après la demi-finale retour de la Coupe de Belgique. Des événements également condamnés par les Storm Ultras, et visiblement issus de cas isolés.

Le rêve s'est envolé pour le Sporting Charleroi, largement battu par l'Union Saint-Gilloise en demi-finale retour de la Coupe de Belgique, marquée notamment par les deux premiers buts de la rencontre dans les cinq premières minutes, et l'exclusion contestée de Yacine Titraoui qui a enterré les espoirs carolos.

L'après-match a quant à lui été marqué par des faits peu réjouissants, et des jets de fumigènes lancés par certains supporters de Charleroi vers une tribune de l'Union, ainsi que des barrières de sécurité.

Des actions immédiatement condamnées par les Storm Ultras, ayant milité pendant la semaine pour obtenir plus de tickets, tout en insistant sur l'importance de garder une ambiance saine dans les tribunes.

La direction de Charleroi condamne également

Dans un communiqué publié ce jeudi, la direction du Sporting Charleroi a également condamné ces incidents, issus d'individus isolés. "Le Sporting de Charleroi condamne fermement les incidents survenus à l’issue de la rencontre Union Saint-Gilloise – Sporting de Charleroi, disputée ce mercredi 11 février, tant au stade qu’en ville."

"Ces faits, émanant d’une minorité de personnes, ne reflètent en aucun cas les valeurs que défend le Sporting de Charleroi ni l’image que le club souhaite véhiculer. Le club condamne fermement tout comportement inapproprié ou violent et rappelle son attachement au respect, au fair-play et à l’esprit sportif, sur et en dehors du terrain."



Lire aussi… Les Storm Ultras réagissent après les incidents lors de l'élimination de Charleroi en Coupe›

"Le Sporting de Charleroi collaborera avec les autorités compétentes afin d’identifier les responsables et prendra également des mesures de son côté. Le club tient également à remercier la majorité de ses supporters qui ont effectué le déplacement et soutenu l’équipe avec passion et respect. L’image du Sporting de Charleroi ne peut être ternie par une minorité", a conclu le club.