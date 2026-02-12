Exclu à l'aller, pourquoi Moussa Diarra pourra jouer ce jeudi soir avec Anderlecht

Anderlecht s'est non seulement incliné au Lotto Park en demi-finale aller de la Coupe de Belgique, mais a aussi vu deux de ses joueurs expulsés. L'un d'eux pourra toutefois tenir sa place lors du match retour, ce jeudi.

Avec sa défaite concédée la semaine dernière contre l'Antwerp en demi-finale aller de la Coupe de Belgique (0-1), le Sporting d'Anderlecht s'est mis en mauvaise position avant le match retour, programmé ce jeudi au Bosuil.

Durant cette manche aller, deux Mauves ont en plus écopé d'une carte rouge : Killian Sardella, doublement averti, et Moussa Diarra, exclu après un tacle jugé trop sévère sur Marwan Al-Sahafi.

Pourquoi Moussa Diarra peut jouer la demi-finale retour de la Croky Cup avec Anderlecht ?

Une sanction amplement méritée, selon le Parquet fédéral, qui a requis une suspension de trois matchs à l'encontre du défenseur malien, qui pourra toutefois jouer ce jeudi contre l'Antwerp.

En effet, le RSCA a fait appel de la décision du Parquet et pourra dès lors compter sur lui pour cette rencontre, puisque son verdict final ne sera pas encore connu.

Le Sporting saura vendredi si Moussa Diarra écope d'une sanction inférieure à trois matchs. Mais si elle reste telle quelle, le défenseur devra s'acquitter d'une amende de 3 000 €. Pour Sardella, la suspension pour une double carte jaune est d'un match, qu'il purgera ce jeudi soir.