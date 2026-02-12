Joli coup de Virton, qui s'offre un ancien international espoir français ayant goûté à la Ligue 1

Joli coup de Virton, qui s'offre un ancien international espoir français ayant goûté à la Ligue 1
Libre de tout contrat depuis un mois, Tyrone Tormin rejoint l'Excelsior Virton, qui se bat pour le titre en D1 ACFF. Formé à Saint-Étienne et au Red Star, il a été international espoir français jusqu'en U19.

Le mercato hivernal est, certes, terminé depuis le 2 février en Pro League, mais les clubs ont encore le droit de signer des joueurs libres de tout contrat.

C'est ce qu'a fait l'Excelsior Virton, qui a repris la deuxième place de la D1 ACFF au RAEC Mons le week-end dernier, après avoir compté jusqu'à 12 points de retard sur la tête du championnat il y a quelques semaines.

Les Gaumais viennent d'annoncer l'arrivée de Tyrone Tormin, joueur offensif français de 26 ans, libre de tout contrat depuis son départ du HNK Vukovar, neuvième de première division croate, il y a un mois.

Un ancien international espoir français débarque à Virton

Passé par les centres de formation du Red Star et de Saint-Étienne, Tormin a été international espoir français jusqu'en U19, mais il n'avait pas été conservé par Saint-Étienne en 2021 après avoir disputé trois matchs de Ligue 1 et avait rejoint le Chamois Niortais.

Sur le banc durant la première partie de saison, Tyrone Tormin n'a disputé que trois matchs, pour 114 minutes au total. C'est donc en manque de temps de jeu qu'il arrive au Stade Yvan Georges, mais avec un très joli potentiel en vue des play-offs, pour lesquels les points seront divisés par deux.

