Une saison de tous les records pour Vincent Kompany : le Bayern Munich se qualifie en demi-finale de Coupe

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le Bayern Munich de Vincent Kompany a éliminé le RB Leipzig 2-0 et file en demi-finale de Coupe d'Allemagne.

Le Bayern Munich a décroché son billet pour les demi-finales de la Coupe d'Allemagne après un duel tendu face au RB Leipzig. Longtemps fermé, le match s'est joué sur des détails.

Les joueurs de Vincent Kompany ont fini par faire exploser le verrou de Leipzig en seconde période. Harry Kane a ouvert le score sur penalty avec beaucoup de sang-froid et Luis Diaz a fait le break quelques minutes plus tard après une belle action collective.

Une victoire 2-0 qui permet au Rekordmeister de rejoindre Leverkusen, Stuttgart et Fribourg dans le dernier carré de la compétition. Un trophée de plus à aller chercher pour le coach belge, qui n'a pas encore remporté cette coupe avec le Bayern Munich.

Au revoir le Mondial ?

Côté Leipzig, la soirée a mis en lumière la situation de Johan Bakayoko. Le Diable Rouge est resté sur le banc pendant toute la rencontre, pour le deuxième match consécutif. Avec trois petits buts au compteur en quinze matchs cette saison, le bilan de Bakayoko est inquiétant.


À ce rythme, il ne devrait pas être repris par Rudi Garcia avec les Diables Rouges en mars. La concurrence ne lui laissera pas beaucoup de marge. Bakayoko est en plein doute au pire moment de la saison.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

