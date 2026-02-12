C'est officiel : une grande nation d'Europe n'attend pas et prolonge son sélectionneur avant la Coupe du monde

Photo: © photonews
Neuf victoires dans ses dix premiers matchs et un sans-faute en qualifications : la Fédération anglaise est convaincue et a prolongé le contrat de Thomas Tuchel avant même la Coupe du monde, jusqu'à l'Euro 2028.

L'Angleterre se cherchait un second souffle après le départ de Gareth Southgate et l'intérim plutôt réussi de Lee Carsley. Il est arrivé avec Thomas Tuchel.

Les Three Lions ont survolé leurs éliminatoires de la Coupe du monde et ont remporté leurs huit matchs sans avoir encaissé le moindre but, tout en en marquant 22 !

Depuis son arrivée début 2025, les Anglais n'ont été accrochés qu'à une seule reprise : en match amical, contre le Sénégal, venu s'imposer 3-1 au City Ground de Nottingham Forest.

Thomas Tuchel prolonge à la tête des Three Lions

Des performances convaincantes, qui ont poussé la Fédération anglaise à prendre une grande décision avant même la Coupe du monde 2026 et la campagne de Ligue des Nations qui se profile.

En effet, le contrat de Thomas Tuchel a été prolongé sur le banc des Three Lions jusqu'à fin juillet 2028. L'Allemand devrait donc aussi être sur le banc lors de l'Euro 2028, qui se déroulera au Royaume-Uni et en Irlande et qui sera particulièrement crucial pour les locaux.

