Jordan Lukaku, sans club depuis un an et demi, aurait refusé une offre en Belgique
À 31 ans, Jordan Lukaku n'a plus joué au football depuis près de deux ans. Le frère de Romelu aurait pu revenir en Belgique cette saison, mais n'a pas donné suite.

Reverra-t-on un jour Jordan Lukaku (31 ans) sur les terrains de football ? Le latéral gauche formé à Anderlecht et passé par le KV Ostende et l'Antwerp n'a plus joué depuis le 5 mai 2024. C'était sous les couleurs d'Adanaspor, en D2 turque. 

Laissé libre par le club turc en 2024, Lukaku n'a pas retrouvé de club depuis, malgré des rumeurs évoquant un retour en Jupiler Pro League. Pourtant, il y a deux ans, il aurait apparemment pu signer au Lierse SK, d'après Geert Emmerechts, actuel entraîneur des jeunes de l'Antwerp et à l'époque assistant aux Pallieters.

Jordan Lukaku va-t-il arrêter sa carrière ? 

"J'ai contacté Jordan à l'époque pour qu'il nous rejoigne au Lierse et relance sa carrière. Romelu était également très enthousiaste", relate Emmerechts dans la Gazet van Antwerpen. Geert Emmerechts a bien connu les frères Lukaku lorsqu'il était entraîneur des jeunes à Neerpede, durant les années de formation de Romelu puis de Jordan.

"Mais Jordan ne m'a jamais rappelé... c'est étonnant", regrette-t-il enfin concernant cette opportunité offerte à l'ex-Diable Rouge de relancer une carrière qui semble bel et bien au point mort. 


International à 8 reprises, passé par la Lazio Rome où il a tout de même disputé 85 matchs, Jordan Lukaku a ensuite dû se résoudre à évoluer en D2, d'abord italienne puis turque. Après bientôt deux ans sans jouer, le cadet de Romelu risque fort de mettre un terme à sa carrière s'il ne se relance pas rapidement. 

Jordan Lukaku

