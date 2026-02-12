Nouvel entraîneur pour un Diable Rouge en Premier League : la situation était intenable

Sean Dyche n'est plus l'entraîneur de Nottingham Forest. Le 17e de Premier League a annoncé cette nuit le licenciement de son coach.

Nottingham Forest a partagé l'enjeu ce mercredi à la maison face à Wolverhampton, un résultat qui laisse l'équipe de Matz Sels à la 17e place au classement en Premier League. Une situation inquiétante qui a coûté sa place à Sean Dyche.

Dans la nuit, vers 1h30 du matin, Nottingham Forest a en effet annoncé le licenciement de son entraîneur, en poste depuis octobre dernier seulement et qui avait alors succédé à Ange Postecoglou. Nottingham n'a gagné qu'un seul de ses 5 derniers matchs de championnat.

Dyche out, quid de Matz Sels ?

"Nottingham Forest confirme que Sean Dyche a été démis de ses fonctions en tant qu'entraîneur principal. Nous voudrions remercier Sean et son staff pour leurs efforts durant leur période au club et leur souhaitons le meilleur pour le futur", lit-on dans le communiqué du club.

Le successeur de Sean Dyche n'est pas encore connu mais il aura du pain sur la planche. Nottingham Forest n'a que 3 points d'avance sur le premier non-relégable, West Ham. Les suivants, Burnley et Wolverhampton, ont respectivement 9 et 18 points de retard.



Reste à voir si ce licenciement sera une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Matz Sels : Sean Dyche avait temporairement mis le Diable Rouge sur le banc en décembre dernier, et un concurrent solide en la personne de Stefan Ortega est arrivé au club cet hiver.