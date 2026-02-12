Jérémy Taravel écarte une polémique : "Ce sont les émotions qui ont parlé"

Après la défaite au Standard, Colin Coosemans et Adriano Bertaccini ont tenu des propos sévères. Le capitaine a même sous-entendu que la qualité de l'effectif était insuffisante, ce qui lui aurait valu des reproches de la part d'Olivier Renard.

Cela aura peut-être été l'une des dernières initiatives d'Olivier Renard en tant que directeur sportif du RSC Anderlecht : il aurait en effet recadré Colin Coosemans et Adriano Bertaccini après le Clasico, au terme duquel tous deux s'étaient montré très critiques vis-à-vis du noyau.

Coosemans, surtout, avait directement pointé du doigt la qualité du groupe anderlechtois, estimant qu'elle n'était pas suffisante pour lutter avec le top belge à l'heure actuelle. Des propos qui remettent bien sûr en cause le travail de la direction, et notamment de Renard... qui a depuis pris la porte.

Taravel estime qu'il y a assez de qualité

Désormais T1 intérimaire, Jérémy Taravel s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse avant le déplacement à l'Antwerp. "Ce sont les émotions qui ont parlé dans la foulée de la défaite", estime le Français concernant Coosemans et Bertaccini.

"Coosemans est capitaine et il vit donc assez mal la situation. Il fait énormément pour ce club. Mais oui, il y a assez de qualité, autrement, tu n'élimines pas La Gantoise et Genk en route vers la demi-finale", pointe Taravel.

L'ex-adjoint de Besnik Hasi va tenter de réaliser un exploit ce jeudi soir en déplacement à l'Antwerp, où Anderlecht se rend avec un retard d'un but à rattraper.