"Les arbitres sifflaient en notre faveur" : la confession d'une icône d'Anderlecht

Filip De Wilde constate, comme de nombreuses autres légendes du RSC Anderlecht, le déclin de "son" club. Un déclin qui se voit aussi par la perte d'influence du club auprès de la fédération, selon lui.

Avec 500 matchs joués sous le maillot Mauve & Blanc lors de ses deux passages combinés, Filip De Wilde est resté l'un des plus grands gardiens de but de l'histoire du RSCA. Un club avec lequel il a remporté cinq titres de champion de Belgique, vivant les belles années qui semblent plus loin que jamais.

"Ce n'est pas facile pour le club d'être à la hauteur de son glorieux passé", reconnaît De Wilde dans les colonnes du Nieuwsblad. Et si c'est sur le plan sportif qu'Anderlecht est à la peine, Filip De Wilde va également faire une confession qui fera hausser quelques sourcils.

Anderlecht avantagé par l'arbitrage à l'époque ?

"Autrefois, Anderlecht avait énormément d'influence à la fédération. Il y avait des arbitres qui, que ce soit sous pression ou non, sifflaient en notre faveur", concède l'ex-gardien de but des Mauves. "À l'époque, je ne m'en rendais pas vraiment compte, mais après coup, il faut savoir le reconnaître".

Un constat qui ne calmera pas ceux estimant qu'Anderlecht a souvent été avantagé par l'arbitrage à sa grande époque... ni ceux qui pensent qu'actuellement, c'est le Club de Bruges qui a "remplacé" le Sporting dans ce rôle influent au sein de la fédération.

Quant à Filip De Wilde, il n'est pas optimiste à court terme concernant l'avenir du RSCA. "Etant donné que le Conseil d'administration change constamment et part dans tous les sens, je ne pense pas qu'il y aura d'amélioration du jour au lendemain", regrette-t-il.