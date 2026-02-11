Charleroi a joué avec ses armes mais était trop court : l'Union retrouvera bien le Heysel !

L'Union Saint-Gilloise a sécurisé sa place en finale de la Coupe de Belgique. Charleroi a résisté une mi-temps au Parc Duden mais s'incline 4-1.

Le jour J est arrivé. Une semaine après le 0-0 de la manche aller, on allait enfin savoir qui de l'Union Saint-Gilloise ou de Charleroi serait le premier qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique. Pour ce match capital, David Hubert a choisi de titulariser Mohamed Fuseini pour apporter un peu plus de vitesse que Raul Florucz. Louis Patris a quant à lui retrouvé le banc.

Côté carolo, Hans Cornelis était privé d'Etienne Camara (suspendu) et de Yassine Khalifi (malade), c'est donc Amine Boukamir qui a débuté aux côtés de Yacine Titraoui. Pour le reste, Hans Cornelis a sans surprise rappelé les titulaires laissés au repos contre le Cercle.

Un début de match sur les chapeaux de roue

Entre deux équipes que se disaient avant tout désireuses de ne pas encaisser, on s'attendait un match fermé. Il l'aura été pendant dix secondes...le temps qu'il aura fallu au marquoir pour déjà afficher le nom de Promise David. Le Canadien a profité d'une mauvaise appréciation de Cheick Keita pour canonner dans un angle fermé au premier poteau de Martin Delavallée (1e, 1-0).

C'est avec la même surprise générale que Charleroi a égalisé dans la foulée, sur sa première action. Cette fois, c'est le centre de Mardochée Nzita qui a fait la différence, en prenant la défense unioniste à défaut pour permettre à Aurélien Scheidler de couper au premier poteau, son quatrième but sur les quatre derniers matchs ; 1-1 après trois minutes.





Sur leur lancée, les Zèbres ont continué à pousser, avec notamment une frappe repoussée de Titraoui repoussée en corner par Vic Chambaere. Mais l'Union a rapidement retrouvé un second souffle pour gagner les duels et les deuxièmes ballons au milieu de terrain et ainsi prendre le jeu à son compte à partir du quart d'heure.

Cela a débouché sur quelques centres d'Anan Khalaili et plusieurs combinaisons entre Anouar Ait El Hadj et Adem Zorgane à l'entrée du rectangle, mais sans mettre Martin Delavallée à contribution : score de parité à la mi-temps.

Comme en début de match, l'Union a repris fort, Promise David forçant Delavallée à son premier arrêt de la soirée dès la reprise sur une frappe croisée. Le portier carolo n'a en revanche rien pu faire sur la reprise de Mohamed Fuseini (bien servi par David dans le rectangle) deux minutes plus tard, synonyme de retour des Saint-Gillois aux commandes (50e, 2-1).

L'Union n'a plus desserré son étreinte, Charleroi encaissant vague sur vague. Delavallée a d'abord évité le 3-1 en sortant un arrêt réflexe étourdissant sur une déviation de Promise David au petit rectangle. C'est ensuite la transversale qui l'a sauvé sur une frappe enroulée de Guilherme. La situation s'est encore un peu plus compliquée pour les Zèbres avec la deuxième carte jaune de Yacine Titraoui pour un pied trop haut levé sur Anouar Ait El Hadj, laissant le Sporting à dix avant le dernier quart d'heure.

En maîtrise, l'Union s'est totalement rassurée en faisant le break à sept minutes du terme, sur un corner repris victorieusement par Ross Sykes (83e, 3-1). Pour que la fête soit totale, Raul Florucz a profité d'un contre pour aller faire 4-1 dans le temps additionnel.

Une mi-temps maîtrisée de bout en bout aura suffi à faire la différence sur ces deux manches : l'Union verra bien le Heysel et attendra de voir si elle y défiera l'Antwerp ou Anderlecht. Charleroi rentre dans le Pays Noir défait et trempé jusqu'aux os mais peut être très fier de son parcours dans la compétition.