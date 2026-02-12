Marc Coucke arnaqué ? Le procès du rachat d'Anderlecht est ouvert

Marc Coucke arnaqué ? Le procès du rachat d'Anderlecht est ouvert
Photo: © photonews
Ce jeudi, le procès autour de la vente d'Anderlecht en 2017 commence. Marc Coucke réclame le remboursement de plusieurs millions d'euros en raison d'une fraude présumée lors de l'acquisition du club.

Le procès concernant la vente d'Anderlecht débute jeudi. Marc Coucke a racheté le club en 2017 pour 59,2 millions d'euros. Peu de temps après, il a cependant fait valoir qu'une fraude aurait été commise.

L'homme d'affaires belge aurait payé trop cher à l'époque parce qu'on lui aurait fait croire qu'il y avait encore une autre offre, qu'il devrait surpasser pour obtenir le club. Selon Coucke, il y aurait également eu des commissions illégales pour l'agent Christophe Henrotay lors des transferts de Dendoncker et Mitrovic.

Marc Coucke réclame des millions d'euros

Coucke souhaite récupérer cinq millions d'euros au total. L'agent Christophe Henrotay a reçu d'Anderlecht une commission de 2 millions d'euros avant que le club ne soit vendu, tandis que Marc Coucke réclame également 3 millions d'euros que Henrotay aurait déjà reçus.

Henrotay réclame quant à lui quatre millions d'euros qu'Anderlecht lui devrait encore. L'ancien manager du RSCA, Herman Van Holsbeeck affirme lui avoir droit à 1,7 million en raison d'arriérés d'indemnités, d'une indemnité de licenciement et d'un bonus.

L'avocat Walter Van Steenbrugge espère obtenir justice

Marc Coucke ne sera pas présent jeudi au tribunal. Son avocat, Walter Van Steenbrugge, le représentera. Celui-ci a déjà donné une brève réaction au Het Laatste Nieuws. "Pour nous, tout est très clair et nous mettrons nos arguments sur la table."

"Si cela pèse encore sur Mr Coucke ? Ce n'est évidemment pas agréable quand on est floué lors de la vente d'actions d'un club important pour une somme considérable. C'est pourquoi nous espérons obtenir justice", a déclaré Van Steenbrugge.

Anderlecht

