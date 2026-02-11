Lucas Biglia n'a pas perdu de temps : l'Argentin discute avec un grand club de Serie A

Lucas Biglia n'a pas perdu de temps : l'Argentin discute avec un grand club de Serie A
Lucas Biglia a quitté Anderlecht par loyauté envers Besnik Hasi. L'Argentin est en négociation avec des clubs en Italie.

Quelques jours après le licenciement de Besnik Hasi, Lucas Biglia avait annoncé qu'il quittait lui aussi Anderlecht. Mais qu'est-ce qui a poussé l'Argentin à prendre cette décision ?

Officiellement, Biglia avait prévu de retourner auprès de sa famille en Italie. En réalité, c'est sa loyauté envers Hasi qui l'a poussé à quitter Neerpede.

Un nouveau défi pour Biglia ?

Biglia aurait-il pu reprendre l'équipe première ? Beaucoup de supporters n'auraient pas été contre l'idée de voir une ancienne figure du club reprendre l'équipe. Biglia a une bonne image à Anderlecht.

L'Argentin ne devrait pas rester longtemps sans club. "Une réunion est prévue avec les dirigeants de l'Atalanta", a-t-il confié à Het Nieuwsblad, sans cacher l'intérêt du club italien. "Pour l'instant, je peux travailler avec les jeunes."

Bientôt entraîneur principal ?


"Même si mon ambition est de devenir entraîneur principal", conclut Biglia. "Si tout se passe bien, je devrais bientôt débuter comme coach dans un club de deuxième ou troisième division italienne."

