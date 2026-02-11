🎥 La situation dégénère : des supporters de Charleroi lancent des pétards dans la tribune unioniste !

Scott Crabbé depuis le Parc Duden
🎥 La situation dégénère : des supporters de Charleroi lancent des pétards dans la tribune unioniste !
Photo: © photonews

Les supporters carolos n'ont pas digéré la défaite à l'Union. Des pétards ont été lancés dans la tribune unioniste.

Pour Charleroi, il s'agissait bien du match de l'année. Les supporters ont d'ailleurs escorté le car des joueurs à leur départ du Mambourg pour transmettre ce supplément d'âme aux joueurs.

Pendant le match, ils n'ont cessé de chanter, d'encourager leurs couleurs, même quand l'Union a repris le dessus en deuxième mi-temps, malgré la pluie battante.

Une triste fin de parcours

Mais au coup de sifflet final, la situation a dégénéré. Après un premier pétard sur la pelouse, ce sont les supporters unionistes qui ont été visés, d'abord par des jets de barrières.

Malgré la présence des stewards le long des tribunes, les visiteurs se sont tristement illustrés en envoyant des fumigènes et des pétards dans la tribune latérale du Parc Duden. Les policiers ont dû intervenir en nombre. 

Une fin d'aventure en eau de boudin, proportionnelle aux espérances suscitées par cette Coupe de Belgique. Désormais, place à la course au top 6, à commencer par le match de samedi contre Gand. Avec, on l'espère, un peu plus de sérénité dans les tribunes.

