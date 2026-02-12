Vincent Kompany l'a connu à Anderlecht et espère désormais l'attirer au Bayern Munich

Le Bayern Munich s'attelle à la succession de Manuel Neuer, qui aura 40 ans en mars prochain et est proche de raccrocher. La cible n°1 des Bavarois serait Bart Verbruggen.

Une page légendaire de l'histoire du Bayern Munich devrait se tourner en fin de saison : Manuel Neuer, qui aura alors 40 ans, sera en fin de contrat et même si une offre de prolongation lui aurait bel et bien été soumise, son rôle pourrait changer au club même s'il décidait de rester.

Vincent Kompany va donc devoir remplacer l'un des plus grands gardiens de l'histoire du Bayern, qui n'était pas irréprochable ces dernières saisons mais reste un véritable pilier. Et pour ce faire, il aurait coché le nom d'un joueur qu'il a connu au RSC Anderlecht.

Verbruggen vers le Bayern Munich ?

En effet, selon talkSPORT, le Bayern Munich s'intéresserait de près à Bart Verbruggen (23 ans), gardien de but de Brighton & Hove Albion et international néerlandais, en vue de l'été prochain. Arrivé à Brighton en 2023 contre 20 millions d'euros, il s'est depuis imposé comme un titulaire indiscutable.

Verbruggen avait percé à Anderlecht en 2022, disputant ses premières minutes de jeu en équipe A sous la houlette de Vincent Kompany qui l'avait titularisé en Playoffs de la saison 2021-2022. Si le Néerlandais brillera la saison suivante, soit après que Kompany ait été licencié par le RSCA, le coach du Bayern a visiblement gardé un oeil sur lui.

Mais le Bayern aura de la concurrence dans ce dossier : talkSPORT précise que Chelsea est également sur le coup, et les Blues ne sont certainement pas les seuls. Bart Verbruggen est en effet l'un des gardiens les plus en vue d'Europe, et Brighton peut espérer en toucher bien plus que les 30 millions estimés sur Transfermarkt.