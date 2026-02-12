Vincent Kompany l'a connu à Anderlecht et espère désormais l'attirer au Bayern Munich

Vincent Kompany l'a connu à Anderlecht et espère désormais l'attirer au Bayern Munich

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Bayern Munich s'attelle à la succession de Manuel Neuer, qui aura 40 ans en mars prochain et est proche de raccrocher. La cible n°1 des Bavarois serait Bart Verbruggen.

Une page légendaire de l'histoire du Bayern Munich devrait se tourner en fin de saison : Manuel Neuer, qui aura alors 40 ans, sera en fin de contrat et même si une offre de prolongation lui aurait bel et bien été soumise, son rôle pourrait changer au club même s'il décidait de rester.

Vincent Kompany va donc devoir remplacer l'un des plus grands gardiens de l'histoire du Bayern, qui n'était pas irréprochable ces dernières saisons mais reste un véritable pilier. Et pour ce faire, il aurait coché le nom d'un joueur qu'il a connu au RSC Anderlecht.

Verbruggen vers le Bayern Munich ? 

En effet, selon talkSPORT, le Bayern Munich s'intéresserait de près à Bart Verbruggen (23 ans), gardien de but de Brighton & Hove Albion et international néerlandais, en vue de l'été prochain. Arrivé à Brighton en 2023 contre 20 millions d'euros, il s'est depuis imposé comme un titulaire indiscutable.

Verbruggen avait percé à Anderlecht en 2022, disputant ses premières minutes de jeu en équipe A sous la houlette de Vincent Kompany qui l'avait titularisé en Playoffs de la saison 2021-2022. Si le Néerlandais brillera la saison suivante, soit après que Kompany ait été licencié par le RSCA, le coach du Bayern a visiblement gardé un oeil sur lui. 

Lire aussi… Exclu à l'aller, pourquoi Moussa Diarra pourra jouer ce jeudi soir avec Anderlecht
Mais le Bayern aura de la concurrence dans ce dossier : talkSPORT précise que Chelsea est également sur le coup, et les Blues ne sont certainement pas les seuls. Bart Verbruggen est en effet l'un des gardiens les plus en vue d'Europe, et Brighton peut espérer en toucher bien plus que les 30 millions estimés sur Transfermarkt. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
DFB Pokal
DFB Pokal Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02

11:20
Exclu à l'aller, pourquoi Moussa Diarra pourra jouer ce jeudi soir avec Anderlecht

Exclu à l'aller, pourquoi Moussa Diarra pourra jouer ce jeudi soir avec Anderlecht

13:30
C'est allé vite : une première grande décision dans le procès de la vente d'Anderlecht

C'est allé vite : une première grande décision dans le procès de la vente d'Anderlecht

14:20
Anderlecht tiendrait son nouveau coach : l'annonce est prévue après la demi-finale

Anderlecht tiendrait son nouveau coach : l'annonce est prévue après la demi-finale

11:40
1
"Les arbitres sifflaient en notre faveur" : la confession d'une icône d'Anderlecht

"Les arbitres sifflaient en notre faveur" : la confession d'une icône d'Anderlecht

10:30
Jérémy Taravel écarte une polémique : "Ce sont les émotions qui ont parlé"

Jérémy Taravel écarte une polémique : "Ce sont les émotions qui ont parlé"

09:00
Marc Coucke arnaqué ? Le procès du rachat d'Anderlecht est ouvert

Marc Coucke arnaqué ? Le procès du rachat d'Anderlecht est ouvert

12:00
C'est officiel : une grande nation d'Europe n'attend pas et prolonge son sélectionneur avant la Coupe du monde

C'est officiel : une grande nation d'Europe n'attend pas et prolonge son sélectionneur avant la Coupe du monde

13:56
Une saison de tous les records pour Vincent Kompany : le Bayern Munich se qualifie en demi-finale de Coupe

Une saison de tous les records pour Vincent Kompany : le Bayern Munich se qualifie en demi-finale de Coupe

06:30
Déjà dans le grand bain : Nilson Angulo titularisé face aux champions en titre

Déjà dans le grand bain : Nilson Angulo titularisé face aux champions en titre

09:20
Après les Storm Ultras, la direction de Charleroi réagit aux lancers de fumigènes et de barrières à l'Union

Après les Storm Ultras, la direction de Charleroi réagit aux lancers de fumigènes et de barrières à l'Union

13:00
Champion avec Bruges, il est l'un des candidats pour devenir le nouvel entraîneur d'Anderlecht

Champion avec Bruges, il est l'un des candidats pour devenir le nouvel entraîneur d'Anderlecht

07:20
Les Storm Ultras réagissent après les incidents lors de l'élimination de Charleroi en Coupe

Les Storm Ultras réagissent après les incidents lors de l'élimination de Charleroi en Coupe

12:20
L'OM s'enfonce dans la crise : une démission a été refusée par le propriétaire

L'OM s'enfonce dans la crise : une démission a été refusée par le propriétaire

11:00
Charleroi panse ses plaies après la défaite à l'Union : "On n'était pas tous à notre meilleur niveau"

Charleroi panse ses plaies après la défaite à l'Union : "On n'était pas tous à notre meilleur niveau"

09:40
3
Anderlecht rêve de Vincent Mannaert ou Marc Overmars... mais est-ce possible ? Analyse

Anderlecht rêve de Vincent Mannaert ou Marc Overmars... mais est-ce possible ?

23:20
Ce jeudi, la Belgique connaît ses adversaires de Nations League... et il y aura du lourd au programme

Ce jeudi, la Belgique connaît ses adversaires de Nations League... et il y aura du lourd au programme

10:00
Marc Coucke menacé par des hooligans d'Anderlecht ? "Il y a beaucoup de bandits chez nous"

Marc Coucke menacé par des hooligans d'Anderlecht ? "Il y a beaucoup de bandits chez nous"

22:11
2
Des absences à l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ? Le point sur les joueurs indisponibles et incertains

Des absences à l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ? Le point sur les joueurs indisponibles et incertains

18:20
"C'est ridicule" : Hugo Broos ne se retient pas et se montre très sévère envers Anderlecht

"C'est ridicule" : Hugo Broos ne se retient pas et se montre très sévère envers Anderlecht

18:00
Nouvel entraîneur pour un Diable Rouge en Premier League : la situation était intenable

Nouvel entraîneur pour un Diable Rouge en Premier League : la situation était intenable

08:30
Jordan Lukaku, sans club depuis un an et demi, aurait refusé une offre en Belgique

Jordan Lukaku, sans club depuis un an et demi, aurait refusé une offre en Belgique

08:00
"On a l'impression de se faire voler" : Kevin Van Dan Kerkhof furieux contre l'arbitrage

"On a l'impression de se faire voler" : Kevin Van Dan Kerkhof furieux contre l'arbitrage

07:00
1
Felix Lemaréchal était-il un plan B ? Bruges aurait fait une offre refusée pour un autre joueur

Felix Lemaréchal était-il un plan B ? Bruges aurait fait une offre refusée pour un autre joueur

07:40
Lucas Biglia n'a pas perdu de temps : l'Argentin discute avec un grand club de Serie A

Lucas Biglia n'a pas perdu de temps : l'Argentin discute avec un grand club de Serie A

22:30
1
Burgess avait un œuf à peler avec Scheidler, Fuseini insaisissable : les notes de l'Union contre Charleroi

Burgess avait un œuf à peler avec Scheidler, Fuseini insaisissable : les notes de l'Union contre Charleroi

23:37
Anderlecht est prévenu : l'Antwerp fait une annonce à la veille de la demi-finale retour de la Coupe de Belgique

Anderlecht est prévenu : l'Antwerp fait une annonce à la veille de la demi-finale retour de la Coupe de Belgique

15:30
🎥 La situation dégénère : des supporters de Charleroi lancent des pétards dans la tribune unioniste !

🎥 La situation dégénère : des supporters de Charleroi lancent des pétards dans la tribune unioniste !

23:08
4
Un entraîneur belge revient sur le licenciement d'Olivier Renard et ne l'épargne pas

Un entraîneur belge revient sur le licenciement d'Olivier Renard et ne l'épargne pas

21:20
Charleroi a joué avec ses armes mais était trop court : l'Union retrouvera bien le Heysel !

Charleroi a joué avec ses armes mais était trop court : l'Union retrouvera bien le Heysel !

22:31
Qu'en pensent Goto et Vazquez ? Le poste d'attaquant n'est pas le (seul) problème à Anderlecht

Qu'en pensent Goto et Vazquez ? Le poste d'attaquant n'est pas le (seul) problème à Anderlecht

18:40
Le départ de Mika Godts de l'Ajax pourrait remplir les caisses... d'Anderlecht et Genk

Le départ de Mika Godts de l'Ajax pourrait remplir les caisses... d'Anderlecht et Genk

21:00
Manchester City ou le Bayern Munich ? Les grandes manoeuvres ont commencé pour le retour de Vincent Kompany

Manchester City ou le Bayern Munich ? Les grandes manoeuvres ont commencé pour le retour de Vincent Kompany

20:00
"Cela peut nous avantager" : le coach du RB Leipzig met en garde le Bayern de Vincent Kompany

"Cela peut nous avantager" : le coach du RB Leipzig met en garde le Bayern de Vincent Kompany

16:00
"Ce n'est pas digne du club" : un ancien joueur d'Anderlecht a le cœur lourd face à la situation des Mauves

"Ce n'est pas digne du club" : un ancien joueur d'Anderlecht a le cœur lourd face à la situation des Mauves

11/02
Fin de la guerre entre le Real Madrid et l'UEFA : les deux camps ont tranché

Fin de la guerre entre le Real Madrid et l'UEFA : les deux camps ont tranché

21:41

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 13/02 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 14/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 14/02 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 14/02 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 15/02 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved