Marc Coucke menacé par des hooligans d'Anderlecht ? "Il y a beaucoup de bandits chez nous"

Les supporters d'Anderlecht et les hooligans du club veulent le départ de Marc Coucke. Certains voudraient passer à l'action...

Depuis que Marc Coucke a racheté Anderlecht fin 2017, le club a perdu son âme et son standing. Pour les supporters, le milliardaire a transformé le club le plus titré de Belgique en un club banal.

Aucun titre depuis 2017

Les derniers trophées du club remontent à 2017, avant l'arrivée de l’homme d'affaires. Depuis, c'est le désert total. Pour beaucoup de fans, cette longue disette prouve que le club a perdu de sa force.

Cette disette nourrit la colère des fans. "On est devenu l'un des clubs les plus faibles de Belgique, plus personne n'a peur de nous", lâchent certains hooligans dans Sudinfo. Pour eux, Anderlecht n'impose plus le respect.

La situation du club renforce ce sentiment. Les départs de Besnik Hasi et d'Olivier Renard donnent l'image d'un club instable. "Le Standard perd contre tout le monde, mais gagne contre nous. Même Dender est content de venir nous affronter.", dénoncent-ils.

Des menaces ?

"Marc Coucke est un homme d'affaires… normalement, on met 1 € pour en faire 2. Lui, il perd de l’argent et ne veut pas vendre", lancent ces supporters. "Chez nous, il y a beaucoup de bandits… Marc Coucke doit dégager !"





Malgré ces propos très durs, certains tentent de calmer le jeu. "Il y a des gens capables de faire n'importe quoi… aujourd’hui, c'est moi qui dis qu'il ne faut rien faire", tempère l’un d'eux.