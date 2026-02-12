Champion avec Bruges, il est l'un des candidats pour devenir le nouvel entraîneur d'Anderlecht

Le RSCA est dans la dernière ligne droite des négociations avec le successeur de Besnik Hasi... qui ne devrait finalement être ni Maarten Martens, ni Paul Simonis.

Les noms continuent de se succéder dans les médias concernant la succession de Besnik Hasi (et des intérimaires Edward Still et Jérémy Taravel). Après Thorsten Fink, rapidement écarté de la liste, ce sont Paul Simonis et Maarten Martens qui étaient considérés comme les grands favoris pour devenir entraîneur du RSC Anderlecht.

Un profil comme celui de Frédéric Taquin était également sur le bureau de Kenneth Bornauw, mais pas considéré comme une priorité. Cependant, ce jeudi, alors que le Sporting se rend à l'Antwerp avec Taravel, ex-troisième adjoint, comme entraîneur intérimaire, deux nouveaux noms sont apparemment en pole position.

Tomasson ou Schreuder coach d'Anderlecht ?

Ainsi, plutôt que Martens et Simonis (qui, ironie du sort, s'étaient également affrontés en finale de la Coupe des Pays-Bas la saison passée, avec avantage Simonis), c'est d'abord Jon-Dahl Tomasson (49 ans), ex-sélectionneur de la Suède, que le Tipsbladet cite comme candidat prioritaire. Le Danois a longtemps joué et entraîné en Eredivisie et parle parfaitement néerlandais.

Ensuite, le Nieuwsblad nous apprend que le RSCA envisage également le profil d'Alfred Schreuder (53 ans), ex-entraîneur éphémère du Club de Bruges, mais qui a tout de même remporté le titre en 2022. Il est cependant peu susceptible de débarquer au Lotto Park, gagnant très bien sa vie en D2 saoudienne, à Al-Diraiyah.

L'objectif d'Anderlecht est de présenter son nouvel entraîneur avant le match de ce week-end à domicile face à La Louvière, mais il est fort possible que Jérémy Taravel soit encore sur le banc dimanche.