Champion avec Bruges, il est l'un des candidats pour devenir le nouvel entraîneur d'Anderlecht

Champion avec Bruges, il est l'un des candidats pour devenir le nouvel entraîneur d'Anderlecht

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le RSCA est dans la dernière ligne droite des négociations avec le successeur de Besnik Hasi... qui ne devrait finalement être ni Maarten Martens, ni Paul Simonis.

Les noms continuent de se succéder dans les médias concernant la succession de Besnik Hasi (et des intérimaires Edward Still et Jérémy Taravel). Après Thorsten Fink, rapidement écarté de la liste, ce sont Paul Simonis et Maarten Martens qui étaient considérés comme les grands favoris pour devenir entraîneur du RSC Anderlecht.

Un profil comme celui de Frédéric Taquin était également sur le bureau de Kenneth Bornauw, mais pas considéré comme une priorité. Cependant, ce jeudi, alors que le Sporting se rend à l'Antwerp avec Taravel, ex-troisième adjoint, comme entraîneur intérimaire, deux nouveaux noms sont apparemment en pole position.

Tomasson ou Schreuder coach d'Anderlecht ? 

Ainsi, plutôt que Martens et Simonis (qui, ironie du sort, s'étaient également affrontés en finale de la Coupe des Pays-Bas la saison passée, avec avantage Simonis), c'est d'abord Jon-Dahl Tomasson (49 ans), ex-sélectionneur de la Suède, que le Tipsbladet cite comme candidat prioritaire. Le Danois a longtemps joué et entraîné en Eredivisie et parle parfaitement néerlandais.

Ensuite, le Nieuwsblad nous apprend que le RSCA envisage également le profil d'Alfred Schreuder (53 ans), ex-entraîneur éphémère du Club de Bruges, mais qui a tout de même remporté le titre en 2022. Il est cependant peu susceptible de débarquer au Lotto Park, gagnant très bien sa vie en D2 saoudienne, à Al-Diraiyah.

Lire aussi… "Les arbitres sifflaient en notre faveur" : la confession d'une icône d'Anderlecht
L'objectif d'Anderlecht est de présenter son nouvel entraîneur avant le match de ce week-end à domicile face à La Louvière, mais il est fort possible que Jérémy Taravel soit encore sur le banc dimanche. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Antwerp - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Antwerp

Plus de news

"Les arbitres sifflaient en notre faveur" : la confession d'une icône d'Anderlecht

"Les arbitres sifflaient en notre faveur" : la confession d'une icône d'Anderlecht

10:30
Jérémy Taravel écarte une polémique : "Ce sont les émotions qui ont parlé"

Jérémy Taravel écarte une polémique : "Ce sont les émotions qui ont parlé"

09:00
Déjà dans le grand bain : Nilson Angulo titularisé face aux champions en titre

Déjà dans le grand bain : Nilson Angulo titularisé face aux champions en titre

09:20
Ce jeudi, la Belgique connaît ses adversaires de Nations League... et il y aura du lourd au programme

Ce jeudi, la Belgique connaît ses adversaires de Nations League... et il y aura du lourd au programme

10:00
Charleroi panse ses plaies après la défaite à l'Union : "On n'était pas tous à notre meilleur niveau"

Charleroi panse ses plaies après la défaite à l'Union : "On n'était pas tous à notre meilleur niveau"

09:40
1
Anderlecht rêve de Vincent Mannaert ou Marc Overmars... mais est-ce possible ? Analyse

Anderlecht rêve de Vincent Mannaert ou Marc Overmars... mais est-ce possible ?

23:20
Felix Lemaréchal était-il un plan B ? Bruges aurait fait une offre refusée pour un autre joueur

Felix Lemaréchal était-il un plan B ? Bruges aurait fait une offre refusée pour un autre joueur

07:40
Des absences à l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ? Le point sur les joueurs indisponibles et incertains

Des absences à l'Antwerp avant d'affronter Anderlecht ? Le point sur les joueurs indisponibles et incertains

18:20
Marc Coucke menacé par des hooligans d'Anderlecht ? "Il y a beaucoup de bandits chez nous"

Marc Coucke menacé par des hooligans d'Anderlecht ? "Il y a beaucoup de bandits chez nous"

22:11
2
"C'est ridicule" : Hugo Broos ne se retient pas et se montre très sévère envers Anderlecht

"C'est ridicule" : Hugo Broos ne se retient pas et se montre très sévère envers Anderlecht

18:00
Nouvel entraîneur pour un Diable Rouge en Premier League : la situation était intenable

Nouvel entraîneur pour un Diable Rouge en Premier League : la situation était intenable

08:30
Jordan Lukaku, sans club depuis un an et demi, aurait refusé une offre en Belgique

Jordan Lukaku, sans club depuis un an et demi, aurait refusé une offre en Belgique

08:00
"On a l'impression de se faire voler" : Kevin Van Dan Kerkhof furieux contre l'arbitrage

"On a l'impression de se faire voler" : Kevin Van Dan Kerkhof furieux contre l'arbitrage

07:00
Lucas Biglia n'a pas perdu de temps : l'Argentin discute avec un grand club de Serie A

Lucas Biglia n'a pas perdu de temps : l'Argentin discute avec un grand club de Serie A

22:30
1
Burgess avait un œuf à peler avec Scheidler, Fuseini insaisissable : les notes de l'Union contre Charleroi

Burgess avait un œuf à peler avec Scheidler, Fuseini insaisissable : les notes de l'Union contre Charleroi

23:37
Anderlecht est prévenu : l'Antwerp fait une annonce à la veille de la demi-finale retour de la Coupe de Belgique

Anderlecht est prévenu : l'Antwerp fait une annonce à la veille de la demi-finale retour de la Coupe de Belgique

15:30
Une saison de tous les records pour Vincent Kompany : le Bayern Munich se qualifie en demi-finale de Coupe

Une saison de tous les records pour Vincent Kompany : le Bayern Munich se qualifie en demi-finale de Coupe

06:30
🎥 La situation dégénère : des supporters de Charleroi lancent des pétards dans la tribune unioniste !

🎥 La situation dégénère : des supporters de Charleroi lancent des pétards dans la tribune unioniste !

23:08
4
Un entraîneur belge revient sur le licenciement d'Olivier Renard et ne l'épargne pas

Un entraîneur belge revient sur le licenciement d'Olivier Renard et ne l'épargne pas

21:20
Qu'en pensent Goto et Vazquez ? Le poste d'attaquant n'est pas le (seul) problème à Anderlecht

Qu'en pensent Goto et Vazquez ? Le poste d'attaquant n'est pas le (seul) problème à Anderlecht

18:40
Le départ de Mika Godts de l'Ajax pourrait remplir les caisses... d'Anderlecht et Genk

Le départ de Mika Godts de l'Ajax pourrait remplir les caisses... d'Anderlecht et Genk

21:00
Charleroi a joué avec ses armes mais était trop court : l'Union retrouvera bien le Heysel !

Charleroi a joué avec ses armes mais était trop court : l'Union retrouvera bien le Heysel !

22:31
"Ce n'est pas digne du club" : un ancien joueur d'Anderlecht a le cœur lourd face à la situation des Mauves

"Ce n'est pas digne du club" : un ancien joueur d'Anderlecht a le cœur lourd face à la situation des Mauves

12:40
Fin de la guerre entre le Real Madrid et l'UEFA : les deux camps ont tranché

Fin de la guerre entre le Real Madrid et l'UEFA : les deux camps ont tranché

21:41
Nouvelle piste activée : Anderlecht affine son choix d'entraîneur

Nouvelle piste activée : Anderlecht affine son choix d'entraîneur

01:00
Le Mondial en danger ? Un Diable Rouge pourrait être absent plusieurs mois

Le Mondial en danger ? Un Diable Rouge pourrait être absent plusieurs mois

20:30
Manchester City ou le Bayern Munich ? Les grandes manoeuvres ont commencé pour le retour de Vincent Kompany

Manchester City ou le Bayern Munich ? Les grandes manoeuvres ont commencé pour le retour de Vincent Kompany

20:00
Encore un Diable Rouge à l'infirmerie : un souci de plus pour Rudi Garcia

Encore un Diable Rouge à l'infirmerie : un souci de plus pour Rudi Garcia

19:40
Philippe Clement fait revivre Norwich : l'impressionnante série se poursuit

Philippe Clement fait revivre Norwich : l'impressionnante série se poursuit

19:00
"Il a brandi une chaise" : un ex-adjoint d'Anderlecht revient sur une dispute avec Anthony Vanden Borre

"Il a brandi une chaise" : un ex-adjoint d'Anderlecht revient sur une dispute avec Anthony Vanden Borre

14:00
Scheidler méritant, Nzita à l'assist malgré lui : les notes de Charleroi contre l'Union

Scheidler méritant, Nzita à l'assist malgré lui : les notes de Charleroi contre l'Union

00:04
"J'ai ressenti ce positivisme à l'entraînement" : les mots de Jérémy Taravel avant d'affronter l'Antwerp

"J'ai ressenti ce positivisme à l'entraînement" : les mots de Jérémy Taravel avant d'affronter l'Antwerp

17:30
Lucas Biglia met les points sur les i après son départ d'Anderlecht : "C'est complètement faux"

Lucas Biglia met les points sur les i après son départ d'Anderlecht : "C'est complètement faux"

11/02
Jérémy Taravel aurait pu rejoindre Edward Still à Watford : il explique pourquoi il ne l'a pas fait

Jérémy Taravel aurait pu rejoindre Edward Still à Watford : il explique pourquoi il ne l'a pas fait

16:30
Procès de la vente d'Anderlecht : Herman Van Holsbeeck réclame encore 1,7 million d'euros

Procès de la vente d'Anderlecht : Herman Van Holsbeeck réclame encore 1,7 million d'euros

12:20
Jean Butez vers une participation à la Coupe du monde 2026 ? "Je n'ai jamais réellement imaginé ça"

Jean Butez vers une participation à la Coupe du monde 2026 ? "Je n'ai jamais réellement imaginé ça"

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 13/02 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 14/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 14/02 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 14/02 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 15/02 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved