Analyse Le principal renfort de l'Union n'est pas un transfert : "C'était vraiment difficile mentalement"

Scott Crabbé, suiveur de l'Union Saint-Gilloise
| Commentaire
Le principal renfort de l'Union n'est pas un transfert : "C'était vraiment difficile mentalement"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Mohammed Fuseini a disputé son premier match comme titulaire de la saison face à Charleroi. Il a remercié David Hubert de sa confiance en remettant l'Union aux commandes en seconde mi-temps.

Blessé à la cheville lors d'un amical de présaison, Mohammed Fuseini pensait n'en avoir que pour quelques semaine, il est d'ailleurs revenu en septembre mais a rechuté et a dû se résoudre à se faire opérer et à ainsi manquer la première partie de saison.

Hier, David Hubert l'a titularisé pour la première fois aux côtés de Promise David dans l'optique d'apporter plus de mobilité et de vitesse qu'avec Raul Florucz sur le front de l'attaque. En plus de mener la vie dure à Mardochée Nzita, l'attaquant ghanéen s'est montré précieux en remettant l'Union aux commandes en début de deuxième mi-temps.

Il est forcément arrivé tout sourire à l'interview : "C’est incroyable. Nous sommes en finale ! Revenir dans le onze de départ et marquer à nouveau, cela me rend vraiment heureux. J'avais un bon présentiment. Au moment de marquer, je me suis dit : 'Waouh, c’est mon premier but de la saison'. Et j’ai juste célébré avec une danse ghanéenne vers la tribune car mon agent et des amis étaient là".

Une délivrance après ces longs mois passés à l'infirmerie : "C’était vraiment difficile mentalement, surtout quand j'ai su que j'allais de voir me faire opérer après ma rechute. Voir mes coéquipiers jouer et être toujours sur le côté… J’étais vraiment triste. Rater la Ligue des champions a été le plus difficile. Car quand on est enfant, on rêve toujours de jouer ce genre de compétition. Mais nous n'avons pas le contrôle sur tout".

Lire aussi… Après les Storm Ultras, la direction de Charleroi réagit aux lancers de fumigènes et de barrières à l'Union

Comme un lion en cage

David Hubert est fier de son attaquant : "Il a dû ronger son frein pendant des mois. Il a dû travailler très dur mais est toujours resté super positif durant sa revalidation. J'ai même dû parfois le freiner à son retour, il voulait tout de suite rejouer. C'était important de ne pas griller les étapes, parce qu'on le voulait vraiment à 100%".

"Ces dernières semaines, il apportait à chaque fois quelque chose en entrant au jeu, c'était le bon moment de le faire commencer, même si on savait qu'il ne pourrait jouer que 60 ou 70 minutes. Il nous apporte un autre registre, qui pourra certainement encore nous servir", conclut Hubert.

La saison dernière, Fuseini avait conclu les Playoffs en force, marquant trois buts lors des trois derniers matchs des Playoffs, quand Promise David commençait à tirer la langue. Lors des prochains mois, il devrait à nouveau apporter plus d'autres options pour amener un peu plus de variété et de surprise dans le jeu de l'Union.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Charleroi
Union SG
Mohammed Fuseini

Plus de news

Après les Storm Ultras, la direction de Charleroi réagit aux lancers de fumigènes et de barrières à l'Union

Après les Storm Ultras, la direction de Charleroi réagit aux lancers de fumigènes et de barrières à l'Union

13:00
Les Storm Ultras réagissent après les incidents lors de l'élimination de Charleroi en Coupe

Les Storm Ultras réagissent après les incidents lors de l'élimination de Charleroi en Coupe

12:20
"Deux victoires contre Anderlecht, Bruges et l'Union, ce serait bon" : l'espoir de Vincent Euvrard au Standard

"Deux victoires contre Anderlecht, Bruges et l'Union, ce serait bon" : l'espoir de Vincent Euvrard au Standard

17:30
Charleroi panse ses plaies après la défaite à l'Union : "On n'était pas tous à notre meilleur niveau" Réaction

Charleroi panse ses plaies après la défaite à l'Union : "On n'était pas tous à notre meilleur niveau"

09:40
3
Un joueur du Real Madrid victime de harcèlement dans le vestiaire : "Ils ont des égos surdimensionnés"

Un joueur du Real Madrid victime de harcèlement dans le vestiaire : "Ils ont des égos surdimensionnés"

17:00
Une prochaine révolution dans le football ? Un championnat supprime les matchs nuls !

Une prochaine révolution dans le football ? Un championnat supprime les matchs nuls !

16:30
"On a l'impression de se faire voler" : Kevin Van Dan Kerkhof furieux contre l'arbitrage

"On a l'impression de se faire voler" : Kevin Van Dan Kerkhof furieux contre l'arbitrage

07:00
2
Malgré la rumeur Anderlecht et la déception de l'aller, Frédéric Taquin est confiant : "Ce sera différent"

Malgré la rumeur Anderlecht et la déception de l'aller, Frédéric Taquin est confiant : "Ce sera différent"

15:40
Quatre retours au Standard contre l'Union, mais un titulaire incertain et une longue absence pour Assengue

Quatre retours au Standard contre l'Union, mais un titulaire incertain et une longue absence pour Assengue

15:20
Burgess avait un œuf à peler avec Scheidler, Fuseini insaisissable : les notes de l'Union contre Charleroi Analyse

Burgess avait un œuf à peler avec Scheidler, Fuseini insaisissable : les notes de l'Union contre Charleroi

23:37
🎥 La situation dégénère : des supporters de Charleroi lancent des pétards dans la tribune unioniste !

🎥 La situation dégénère : des supporters de Charleroi lancent des pétards dans la tribune unioniste !

23:08
4
Joli coup de Virton, qui s'offre un ancien international espoir français ayant goûté à la Ligue 1

Joli coup de Virton, qui s'offre un ancien international espoir français ayant goûté à la Ligue 1

15:00
10 buts et 9 assists à 20 ans : vers une surprise dans le noyau des Diables pour la Coupe du monde ?

10 buts et 9 assists à 20 ans : vers une surprise dans le noyau des Diables pour la Coupe du monde ?

14:40
C'est allé vite : une première grande décision dans le procès de la vente d'Anderlecht

C'est allé vite : une première grande décision dans le procès de la vente d'Anderlecht

14:20
Exclu à l'aller, pourquoi Moussa Diarra pourra jouer ce jeudi soir avec Anderlecht

Exclu à l'aller, pourquoi Moussa Diarra pourra jouer ce jeudi soir avec Anderlecht

13:30
Charleroi a joué avec ses armes mais était trop court : l'Union retrouvera bien le Heysel !

Charleroi a joué avec ses armes mais était trop court : l'Union retrouvera bien le Heysel !

22:31
C'est officiel : une grande nation d'Europe n'attend pas et prolonge son sélectionneur avant la Coupe du monde

C'est officiel : une grande nation d'Europe n'attend pas et prolonge son sélectionneur avant la Coupe du monde

13:56
Marc Coucke arnaqué ? Le procès du rachat d'Anderlecht est ouvert

Marc Coucke arnaqué ? Le procès du rachat d'Anderlecht est ouvert

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/02

11:20
Anderlecht tiendrait son nouveau coach : l'annonce est prévue après la demi-finale

Anderlecht tiendrait son nouveau coach : l'annonce est prévue après la demi-finale

11:40
2
Vincent Kompany l'a connu à Anderlecht et espère désormais l'attirer au Bayern Munich

Vincent Kompany l'a connu à Anderlecht et espère désormais l'attirer au Bayern Munich

11:20
"Les arbitres sifflaient en notre faveur" : la confession d'une icône d'Anderlecht

"Les arbitres sifflaient en notre faveur" : la confession d'une icône d'Anderlecht

10:30
L'OM s'enfonce dans la crise : une démission a été refusée par le propriétaire

L'OM s'enfonce dans la crise : une démission a été refusée par le propriétaire

11:00
Ce jeudi, la Belgique connaît ses adversaires de Nations League... et il y aura du lourd au programme

Ce jeudi, la Belgique connaît ses adversaires de Nations League... et il y aura du lourd au programme

10:00
Jérémy Taravel écarte une polémique : "Ce sont les émotions qui ont parlé"

Jérémy Taravel écarte une polémique : "Ce sont les émotions qui ont parlé"

09:00
Déjà dans le grand bain : Nilson Angulo titularisé face aux champions en titre

Déjà dans le grand bain : Nilson Angulo titularisé face aux champions en titre

09:20
Scheidler méritant, Nzita à l'assist malgré lui : les notes de Charleroi contre l'Union Analyse

Scheidler méritant, Nzita à l'assist malgré lui : les notes de Charleroi contre l'Union

00:04
Nouvel entraîneur pour un Diable Rouge en Premier League : la situation était intenable

Nouvel entraîneur pour un Diable Rouge en Premier League : la situation était intenable

08:30
Jordan Lukaku, sans club depuis un an et demi, aurait refusé une offre en Belgique

Jordan Lukaku, sans club depuis un an et demi, aurait refusé une offre en Belgique

08:00
Champion avec Bruges, il est l'un des candidats pour devenir le nouvel entraîneur d'Anderlecht

Champion avec Bruges, il est l'un des candidats pour devenir le nouvel entraîneur d'Anderlecht

07:20
Felix Lemaréchal était-il un plan B ? Bruges aurait fait une offre refusée pour un autre joueur

Felix Lemaréchal était-il un plan B ? Bruges aurait fait une offre refusée pour un autre joueur

07:40
Une saison de tous les records pour Vincent Kompany : le Bayern Munich se qualifie en demi-finale de Coupe

Une saison de tous les records pour Vincent Kompany : le Bayern Munich se qualifie en demi-finale de Coupe

06:30
Anderlecht rêve de Vincent Mannaert ou Marc Overmars... mais est-ce possible ? Analyse

Anderlecht rêve de Vincent Mannaert ou Marc Overmars... mais est-ce possible ?

23:20
Marc Coucke menacé par des hooligans d'Anderlecht ? "Il y a beaucoup de bandits chez nous"

Marc Coucke menacé par des hooligans d'Anderlecht ? "Il y a beaucoup de bandits chez nous"

22:11
2
Lucas Biglia n'a pas perdu de temps : l'Argentin discute avec un grand club de Serie A

Lucas Biglia n'a pas perdu de temps : l'Argentin discute avec un grand club de Serie A

22:30
1
Un entraîneur belge revient sur le licenciement d'Olivier Renard et ne l'épargne pas

Un entraîneur belge revient sur le licenciement d'Olivier Renard et ne l'épargne pas

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 13/02 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 14/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 14/02 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 14/02 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 15/02 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved