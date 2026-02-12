Le principal renfort de l'Union n'est pas un transfert : "C'était vraiment difficile mentalement"

Mohammed Fuseini a disputé son premier match comme titulaire de la saison face à Charleroi. Il a remercié David Hubert de sa confiance en remettant l'Union aux commandes en seconde mi-temps.

Blessé à la cheville lors d'un amical de présaison, Mohammed Fuseini pensait n'en avoir que pour quelques semaine, il est d'ailleurs revenu en septembre mais a rechuté et a dû se résoudre à se faire opérer et à ainsi manquer la première partie de saison.

Hier, David Hubert l'a titularisé pour la première fois aux côtés de Promise David dans l'optique d'apporter plus de mobilité et de vitesse qu'avec Raul Florucz sur le front de l'attaque. En plus de mener la vie dure à Mardochée Nzita, l'attaquant ghanéen s'est montré précieux en remettant l'Union aux commandes en début de deuxième mi-temps.

🎯 | Mohammed Fuseini retrouve le chemin des filets 9️⃣ mois plus tard ! 🔙🇬🇭 #USGCHA pic.twitter.com/MpbPRgS2HG — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 11, 2026

Il est forcément arrivé tout sourire à l'interview : "C’est incroyable. Nous sommes en finale ! Revenir dans le onze de départ et marquer à nouveau, cela me rend vraiment heureux. J'avais un bon présentiment. Au moment de marquer, je me suis dit : 'Waouh, c’est mon premier but de la saison'. Et j’ai juste célébré avec une danse ghanéenne vers la tribune car mon agent et des amis étaient là".

Une délivrance après ces longs mois passés à l'infirmerie : "C’était vraiment difficile mentalement, surtout quand j'ai su que j'allais de voir me faire opérer après ma rechute. Voir mes coéquipiers jouer et être toujours sur le côté… J’étais vraiment triste. Rater la Ligue des champions a été le plus difficile. Car quand on est enfant, on rêve toujours de jouer ce genre de compétition. Mais nous n'avons pas le contrôle sur tout".



Comme un lion en cage

David Hubert est fier de son attaquant : "Il a dû ronger son frein pendant des mois. Il a dû travailler très dur mais est toujours resté super positif durant sa revalidation. J'ai même dû parfois le freiner à son retour, il voulait tout de suite rejouer. C'était important de ne pas griller les étapes, parce qu'on le voulait vraiment à 100%".

"Ces dernières semaines, il apportait à chaque fois quelque chose en entrant au jeu, c'était le bon moment de le faire commencer, même si on savait qu'il ne pourrait jouer que 60 ou 70 minutes. Il nous apporte un autre registre, qui pourra certainement encore nous servir", conclut Hubert.

La saison dernière, Fuseini avait conclu les Playoffs en force, marquant trois buts lors des trois derniers matchs des Playoffs, quand Promise David commençait à tirer la langue. Lors des prochains mois, il devrait à nouveau apporter plus d'autres options pour amener un peu plus de variété et de surprise dans le jeu de l'Union.