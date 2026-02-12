Rendez-vous en mai : l'avocat de Marc Coucke réagit après le report du procès de la vente d'Anderlecht

Rendez-vous en mai : l'avocat de Marc Coucke réagit après le report du procès de la vente d'Anderlecht
Photo: © photonews
Ouvert ce jeudi, le procès relatif à la vente du Sporting d'Anderlecht en 2017 a été immédiatement reporté au mois de mai. Une bonne nouvelle selon l'avocat de Marc Coucke, Maître Walter Van Steenbrugge, qui souhaite que toute la lumière soit faite sur cette affaire.

C'est aujourd'hui qu'a été ouvert, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, le procès concernant la vente soupçonnée frauduleuse du Sporting d'Anderlecht en 2017.

Quatre accusés (l’ancien manager général Herman Van Holsbeeck, l’ancien PDG Jo Van Biesbroeck, l’agent Christophe Henrotay et son bras droit Christophe Cheniaux) risquent jusqu'à cinq ans de prison ferme.

L'avocat de Marc Coucke satisfait du report du procès de la vente d'Anderlecht

L'affaire a cependant immédiatement été reportée au mois de mai 2026. Elle sera en effet fusionnée avec deux autres dossiers, dont l'un concerne Christophe Henrotay et l'autre l'opération "Mains Propres".

"C'est une bonne nouvelle. La rigueur et la clarté sont plus importantes que la rapidité. Cela permettra de faire la lumière sur ce qu'il s'est passé avec plus de précision", s'est réjoui l'avocat de Marc Coucke, Maître Walter Van Steenbrugge, dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.


Les différentes parties ont désormais plus de trois mois pour examiner les deux autres dossiers et constituer leur argumentation. Les prochaines audiences sont prévues les 28 et 29 mai 2026.

Anderlecht

