10 buts et 9 assists à 20 ans : vers une surprise dans le noyau des Diables pour la Coupe du monde ?

Loïc Woos Johan Walckiers
Loïc Woos et Johan Walckiers, suiveur des Diables Rouges
| Commentaire
Photo: © photonews

En forme avec l'Ajax Amsterdam, Mika Godts n'a encore jamais été sélectionné chez les Diables Rouges, mais son nom résonne de plus en plus fort à l'approche de la trêve internationale du mois de mars, pour laquelle plusieurs ailiers seront vraisemblablement indisponibles.

Mika Godts n’a encore jamais été sélectionné ni disputé le moindre match avec les Diables Rouges, mais son nom revient de plus en plus souvent à l’approche du Mondial. L’ailier de l'Ajax réalise une saison solide et voit ses chances de sélection grandir, d’autant plus que la concurrence offensive belge est fortement touchée par les blessures.

Avec Jérémy Doku, Malick Fofana, Alexis Saelemaekers et Dodi Lukebakio actuellement indisponibles, quatre ailiers sont déjà probablement forfaits pour le mois de mars. Cela ouvre des perspectives pour de nouveaux profils, et Mika Godts apparaît comme une option plus que logique à tester.

Ses statistiques parlent en sa faveur

Ses chiffres avec l'Ajax sont impressionnants : dix buts et neuf passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, à seulement vingt ans. Des performances difficiles à ignorer, surtout lorsqu’elles s’accompagnent d’une maturité dans le jeu et d’une efficacité accrue dans ses actions décisives.

Le calendrier joue également en sa faveur. En mars, les Diables Rouges se rendront aux États-Unis pour un stage d’entraînement, traditionnellement l’occasion de peaufiner l’effectif et de tester les dernières options. Compte tenu de sa forme et de la vague de blessures, il serait surprenant que Godts ne figure pas parmi les candidats à cette expérience.

Un stage idéal pour se faire remarquer

Cette période serait le cadre parfait pour Godts afin de se mettre définitivement en lumière. Une semaine convaincante à l’entraînement et lors des matchs amicaux pourrait faire la différence dans le processus de sélection. Rudi Garcia ne peut pas se permettre de miser sur le retour en forme de tous ses ailiers blessés : il doit avoir des alternatives.

Fait notable : Godts n’a encore jamais été appelé en équipe A, mais il se tient prêt. Une situation doublement favorable : il est encore en dehors de la hiérarchie puisqu'il n'a jamais joué avec les U21, mais peut se présenter comme un visage frais. Mais des joueurs comme Lukaku, Hazard, Courtois ou Kompany n’avaient aussi jamais joué pour les U21 avant de percer chez les A.

Si la vague de blessures se poursuit et que Godts confirme son niveau à l'Ajax, son dossier deviendra de plus en plus difficile à ignorer. Le Mondial peut sembler encore lointain, mais dans le football moderne de haut niveau, les choses peuvent évoluer très vite. Une première sélection en mars pourrait bien être le point de départ d’un parcours vers son premier grand tournoi.

